Congo-Kinshasa: Autonomisation, parité, usage du numérique, RDC - Nicole Nkiesolo Nkembi appelle les femmes à plus d'engagement et de responsabilité

Sous le haut patronage du ministère du genre, famille et enfant, le Réseau des femmes des entreprises du Congo, (REFEC), a organisé, vendredi 17 mars 2023, dans la salle de conférences du ministère des affaires étrangères, une conférence de sensibilisation à l'attention des femmes entrepreneures du pays. Objectif, tirer au clair la problématique du genre en milieux professionnels, de l'égalité homme-femme et sensibiliser la gent féminine à plus d'actions, conformément au thème annuel, à savoir : " Education Numérique Egalitaire pour la paix, l'autonomisation des femmes et filles en RDC ".

Cette célébration a connu la participation de plusieurs points focaux en charge du genre de plus de 15 entreprises qui ont été représentées. Parmi les participantes, il y avait Nicole Nkiesolo Nkembi, cadre à la SCTP, ex Onatra, qui n'a voulu un seul instant louper cette occasion. D'après elle, la femme a la lourde responsabilité de jouer pleinement son rôle pour le développement de la société, surtout en cette période marquée par l'avènement de Nouvelles technologies de l'information et de la communication.

"Chaque année, nous célébrons les avancées des droits des femmes dans le monde entier. Alors, aujourd'hui, sous l'organisation de REFEC, on a organisé une rencontre des femmes des entreprises pour parler du thème international de l'année sur l'éducation Numérique Egalitaire pour la paix l'autonomisation des femmes et filles en RDC. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce thème-là, on a constaté que, dans le monde, la femme occupe une place très minime en termes de pourcentage sur l'utilisation du Numérique.

Cette rencontre avait pour objectif de pousser les femmes à assurer leur autonomisation en matière d'accès au numérique et leur recommander aussi de faire attention à la loi sur l'autonomisation de la femme dans notre pays. Cette loi régit l'égalité entre femmes et hommes dans notre pays. Vous savez que dans le monde, la femme a tous les droits de numériser mais heureusement pour nous, il y a des règles et lois qui ont été édictées pour essayer de résoudre ce problème, de remettre la femme à sa place et donner une égalité en matière du genre et de l'élévation dans les entreprises", a fait savoir Nicole Nkiesolo Nkembi aux médias.

Halte à la confusion

"Toutes les autres femmes doivent savoir que nous sommes (avec les hommes, ndlr) tous égaux devant la loi. Nous ne devons pas nous laisser minimiser par les hommes du fait que nous sommes des femmes. Ce à quoi l'homme peut accéder, la femme également. Nous ne sommes pas des êtres faibles comme on a toujours dit", a martelé Nicole Nkiesolo Nkembi.