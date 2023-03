Congo-Kinshasa: Sous l'encadrement de Laurent Batumona, MSC - Virginie Lifoa, femme leader de la DVL suscite l'admiration à Kimbanseke

*Le leadership de la femme est au centre de débats qui se déroulent actuellement dans le cadre de la journée internationale des femmes 2023 sur le thème : " Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes ". La Dynamique Virginie Lifoa Liembe (DVL) fait entendre sa voix inspirante aux femmes de la commune de Kimbanseke, district de la Tshangu sur le bien de l'adhésion de sa fondation au MSC. Avec sa ténacité et sa capacité de mobilisation. Elle draine derrière le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), des milliers des femmes pour soutenir la vision salutaire de son Autorité Morale, Laurent Batumona. Selon elle, l'Honorable Laurent Batumona incarne la conviction et le travail de terrain pour le social qu'il considère comme priorité des priorités. " Si la DVL a porté son dévolu sur le MSC, de l'honorable Laurent Batumona, la raison est que ce Parti politique au-delà de son idéologie place l'Homme au centre de son action ; ce Mouvement ainsi que son Président brillent dans le pragmatisme".

Les femmes de la Tshangu regroupées au sein de la Dynamique Virginie Lifoa se sont appropriées la vision de la Coordonnatrice de la DVL. Cette vision consiste à adhérer au Mouvement de Solidarité pour le Changement, en sigle MSC, de l'Honorable Laurent Batumona. A l'occasion de la cérémonie d'adhésion, qui coïncide avec le mois de la Femme, la Coordonnatrice de la Dynamique Virginie Lifoa avait sensibilisé les femmes de Kimbanseke et décideurs sur leurs droits et l'égalité pour un monde digital inclusif avec l'innovation sur le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'autonomisation des femmes et des filles.

En Présence de l'Autorité Morale du MSC, Laurent Batumona, la Coordinatrice de la Dynamique Virginie LIFOA a expliqué que la DVL est une Fondation d'utilité publique qui a son fief à Kimbanseke, dans le District de la Tshangu. Fixant l'opinion sur sa décision d'adhérer au MSC elle explique : "La signification profonde de l'adhésion de la DVL n'est autre que de le partage des valeurs qui nous lient". Nous avons un dénominateur commun : l'amélioration du social de nos communautés par le biais d'une approche holistique, a-t-elle souligné. Conjointement, les deux structures mèneront des actions concrètes d'utilité publique sur terrain à travers la mutualisation des forces et des intelligences. "Le District de Tshangu, a-t-elle poursuivi, a toujours été relégué au second plan. Que des promesses sur promesse ce qui n'est pas le cas avec Laurent Batumona. "Si la DVL a porté son dévolu sur le MSC, la raison est que ce Parti politique au-delà de son idéologie place l'Homme au centre de son action ; le MSC ainsi que son Président brillent dans le pragmatisme.

Diriger selon des principes féministes, c'est redéfinir les concepts de valeur et de succès, bâtir une communauté et nouer des relations, et, au final, remédier aux causes de la mise en place de normes sociales qui ne peuvent pas entraver le progrès des femmes et des filles.

Elle a insisté sur le besoin d'un leadership féministe transformateur pour relever les défis sans précédent que connaît la population de Kimbanseke. " Cette transformation ne sera possible que si nous changeons notre manière de prendre des décisions, de communiquer avec nos téléphones et à travers l'inclusion et la participation, notamment des femmes défavorisées et de celles qui sont souvent sans voix. " Selon elle, un leader féministe reconnaît que toutes les femmes et tous les hommes méritent, à chances égales, de poursuivre une vie qui épanouie et de mettre en place des structures visant à aider les autres, à réaliser leur potentiel et à provoquer un véritable changement ", a soutenu la Coordinatrice de DVL.

Faire entendre les voix des femmes afin d'améliorer leur situation

La cérémonie d'adhésion de DVL au MSC constitue en effet pour beaucoup de femmes une opportunité d'échanger sur les questions de société et surtout d'examiner le pas franchi avec le Parti cher de l'Honorable le Mouvement de Solidarité pour le Changement dans le domaine de la promotion des femmes et autres. Il s'agit aussi d'analyser les atouts et les obstacles afin de les contourner, pour aboutir à l'émergence effective de la femme dans la commune de Kimbanseke. La cérémonie a permis également de se prononcer en particulier sur le soutien des actions du Président de la République dans le processus électoral de 2023. Pour la Coordinatrice de la DVL, Virginie Lifoa Liembe a fait un plaidoyer pour améliorer les conditions socio-économiques pour la Tshangu. Elle a attiré l'attention sur la participation des femmes congolaises au destin commun de la RDC.

Présent à la cérémonie, l'Autorité Morale du MSC Laurent Batumona a délivré un message aux femmes de la DVL. Il a insisté sur le soutien à 100% de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui accorder un deuxième mandat. L'Honorable Laurent Batumona a, ensuite, salué les femmes de la Tshangu pour " les actes de courage et de détermination qu'elles accomplissent au quotidien, notamment en matière de recherche de la paix, de réconciliation nationale et surtout de cohésion sociale ". Il a invité la plus haute autorité provinciale de Kinshasa à accorder davantage l'attention à l'amélioration du sort des femmes en réhabilitant les infrastructures routières, et de services tels la Regideso et la Snel. Une manière d'inviter les plus hautes autorités du pays à mettre en place des politiques favorables à l'épanouissement des femmes.