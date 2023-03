Sénégal: Mise en oeuvre des projets et reformes phares du PSE - Le BOS dresse un bilan satisfaisant

Le directeur général du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS) a dressé un bilan satisfaisant de la mise en oeuvre des projets et réformes phares du PSE en 2022. Me El Ousseyni Kane qui s'exprimait hier, mardi, en marge d'un atelier bilan sur la mise en oeuvre du Plan Sénégal Emergent 2022, a également annoncé la présentation de la troisième phase du PSE, notamment le PAP 3.

Le Bureau Opérationnel de suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS) a tenu un atelier hier, mardi 21 mars 2023, pour faire le point sur la situation exhaustive de la mise en oeuvre des projets et réformes phares du PSE 2022. " Nous avons tenu ; aujourd'hui, l'atelier bilan pour la mise en oeuvre du Plan Sénégal Emergent 2022. Ça nous a permis avec l'ensemble des acteurs, le secteur privé, la société civile mais aussi les partenaires au développement, de faire un état des lieux exhaustif de la mise en oeuvre de l'ensemble des plans stratégiques du Plan Sénégal ", a expliqué Me El Ousseyni Kane, directeur général du Bureau opérationnel de sui du Plan Sénégal Emergent.

En effet, précise-t-il, " le BOS qui a la mission de faire la coordination de suivi et l'évaluation des actions phares du plan Sénégal émergent, a présenté aux acteurs les projets et réformes qui ont été performants mais aussi faire un focus sur les projets et réformes qui ont eu des contre-performances ". " C'est un indice de transparence qui permet toute objectivité vu qu'aujourd'hui, le PSE qui fête ses dix ans a été une réussite sur tous les plans. On a évoqué le cas de l'agriculture avec l'ANIDA qui a fait de très bons résultats. On a évoqué le cas du BRT qui a eu des avancées malgré le contexte assez difficile. On a évoqué le cas des aéroports régionaux. On a parlé de hub aérien qui a été bon avec les nouveaux aéroports mais aussi la compagnie Air Sénégal. On a parlé de l'énergie où on a rajouté presque 250 MW en 2022. On a parlé des routes où on a construit 150 kilomètres de routes revêtus en 2022. Autant de projets qui ont performé et qui sont seulement une goutte parmi d'autres projets qui ont aussi performé ", a souligné le DG du BOS qui exprime d'ailleurs sa satisfaction. " Pour dire qu'on est satisfait de ce qu'on a réalisé en 2022. Nous avons constaté le résultat, nous allons continuer le travail".

Toutefois, Me Kane est d'avis qu'il faut passer par un certain nombre de paramètres pour pouvoir continuer la démarche : " il est évident qu'il y a aussi des choses à faire. Il faudra aussi poursuivre la démarche pour que ce pays-là soit émergent. Et cela passe par notamment le renforcement de la mise en oeuvre des réformes, cela passe par une meilleure intégration du secteur privé national dans la mise en oeuvre des projets, cela passe aussi par une économie qui soit beaucoup plus verte mais aussi qui fait focus sur les jeunes, l'emploi et les femmes de manière globale ", a-t-il relevé. Cet atelier était aussi une occasion pour le BOS de présenter le PAP 3, rappelle M. Kane. " Comme vous le savez, la seconde phase est arrivée à terme. Donc cette année, nous travaillons actuellement sur la troisième phase du PSE, c'est-à-dire le PAP 3. C'est une occasion avec le ministère de l'Economie de présenter la démarche de structuration des nouveaux projets et réformes phares du PSE et le rôle que le BOS aussi aura à jouer à côté du ministère pour la génération du nouveau projet et réformes phares du PSE. "