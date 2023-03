Algérie: Elim CAN 2023 / Cavalli (coach Niger) - ' Les deux matchs contre l'Algérie s'annoncent compliqués '

Le Niger défie l'Algérie en double confrontation pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Face aux caméras, le sélectionneur du Mena Jean-Michel Cavalli a fait part de ses impressions.

" C'est toujours avec beaucoup d'émotions que je viens en Algérie. Nous avons essayé de nous préparer comme on pouvait, les derniers joueurs sont arrivés hier, ça été très compliqué. Nous avons une double confrontation face à l'Algérie: si on prend un point on reste dans la course, si par bonheur on réussira à prendre trois points on fera un grand pas vers la qualification ", a indiqué le sélectionneur français aux médias à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, peu après l'arrivée de la délégation nigérienne.

" Les deux matchs s'annoncent compliqués pour nous, on n'a pas un beau souvenir de nos dernières rencontres, mais on ne renoncera pas. Nous sommes venus pour faire un grand match ", a-t-il ajouté.

Rappelons que la manche aller de cette double confrontation est prévue ce jeudi 23 mars 2023 au stade Nelson-Mandela de Baraki.