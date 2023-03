Ghana - Chris Hughton explique pourquoi il a accepté un contrat de 21 mois

Le nouveau sélectionneur des Black Stars, Chris Hughton, a révélé les raisons pour lesquelles il a accepté le contrat que lui a proposé la Fédération ghanéenne de football (GFA).

Le technicien de 64 ans a été dévoilé lors d'une cérémonie organisée par la Fédération ghanéenne de football au SG-Mall de Kumasi, lundi, après avoir accepté un contrat d'un an et demi. Hughton a signé un contrat basé sur la performance et susceptible d'être renouvelé.

S'exprimant lors de la cérémonie de présentation, Chris Hughton a expliqué ses objectifs dans le cadre de ce contrat de 21 mois avec la GFA.

" C'est la meilleure réponse à toutes les questions à mon avis. Je dois trouver le bon équilibre entre le court terme, le moyen terme et le long terme. En ce moment, le plus important est toujours le court terme. Gagner des matches de football vous permettra d'être en meilleure position pour les autres matches. À moyen terme, il s'agit bien sûr de s'assurer que vous vous qualifiez tous et que vous obtenez de bons résultats dans les compétitions elles-mêmes. À plus long terme, il s'agit bien sûr de développer les joueurs et de les faire progresser dans le système, ce qui prend du temps. Il ne fait aucun doute qu'en tant qu'équipe ayant participé à la Coupe du monde avec l'équipe la plus jeune, nous devons être attentifs au développement ", a-t-il déclaré.

L'ancien manager de Brighton a également promis de garder un oeil sur le championnat local.

" La GFA m'a dit à quel point le football local est important pour le peuple. Je ne le sous-estimerai pas. Je vais passer plus de temps au Ghana et regarder plus de matches. Je ferai attention à tout ".

Son premier match en tant que sélectionneur sera contre l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le jeudi 23 mars 2023. Le Ghana accueillera Palancras Negras au stade Baba Yara Sports le jeudi 23 mars avant de se rendre à Luanda le 27 mars 2023 pour le match retour.

Le Ghana est en tête du Groupe E avec 4 points en deux matches, après une victoire 3-0 sur Madagascar et un match nul 1-1 avec la République centrafricaine en juin de l'année dernière, rappelle le média Ghanasoccer.