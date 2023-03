Madagascar: Siteny à Mananjary - Meeting en plein air interdit ce samedi

Ses ambitions sont de plus en plus affichées et ses discours de moins en moins complaisants envers le régime. Siteny Randrianasoloniaiko multiplie les déplacements dans les régions dans le cadre de son " Mihava Tour " et certains partisans du régime voient en lui un autre concurrent du président de la République dans le cas où ce dernier décide de rempiler un autre mandat.

Les tournées de " Mihava Tour " sont alors suivies de près par les autorités. Il fait du bruit et le député de Toliara justifie ses meetings de ces dernières semaines comme une occasion de faire son rapport en tant que parlementaire au-delà de sa circonscription. Il parvient également à rameuter derrière lui certains de ses collègues de la Chambre basse pour l'accompagner et le soutenir dans cette tournée.

Revanche

Samedi prochain, sauf changement, Siteny Randrianasoloniaiko prévoit de tenir un autre meeting à Mananjary, fief de Nicolas Rabemananjara, sénateur élu aux couleurs de la majorité présidentielle dans cette région de Vatovavy. Les plates-bandes de ce patron de presse reconverti en homme politique et businessman se voient déjà menacées par cette venue annoncée en fanfare du patron du judo africain. Pour sa part, Siteny aura cette occasion pour prendre sa revanche après le passage tambour battant, également, de Nicolas Rabemananjara à Tuléar en février dernier.

Autorités

Mais les choses ne semblent pas se dérouler comme prévu pour le meeting prévu de Siteny Randrianasoloniaiko à Mananjary. Le comité de soutien de Mihava Tour compte tenir la réunion sur la place Vatovavy, au centre-ville et en plein air. Mais " la préfecture ne nous a pas donné son feu vert malgré l'autorisation de la municipalité ", nous a affirmé un membre du comité de soutien du député de Toliara. Les autorités compétentes refusent, jusqu'à présent, d'accorder, à cet effet, la tenue de la tournée de Siteny Randrianasoloniaiko à l'endroit souhaité par ses partisans. " Nous avons été invités à déplacer la réunion dans un endroit clos ", poursuit notre source. Mais cette option ne semble pas arranger les " jaunes " qui comptent provoquer une " vague " à Mananjary.

Alliances

Siteny Randrianasoloniaiko tente de percer sur la scène politique. Sa candidature à la prochaine présidentielle est de plus en plus persistante. Il sera, à cet effet, une perte pour la majorité présidentielle avec laquelle il a pu se faire élire à son mandat de député à Toliara. Il a pris ses distances par rapport à sa famille politique et finit par quitter la barque. Face à cette situation, des partisans du régime commencent également à s'organiser pour mieux affronter le contexte. Les réunions se poursuivent en coulisse pour affiner les " stratégies ", nous a confié une source. Dans la capitale, certains natifs des régions mijotent une recette pour " consolider les alliances " en faveur du président de la République.