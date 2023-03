Madagascar: Deci-delà

Une foule en liesse au Taom-baovao malagasy

Depuis hier, les souhaits fusent sur les réseaux sociaux et une foule en liesse s'est retrouvée au Kianjan'ny Kanto Mahamasina pour accueillir le nouvel an malgache. Le partage de flambeau a eu lieu dans vingt endroits de la capitale jusqu'à Imerintsiatosika et à Carion, hier à 18h30.

Certes, ce jour n'est pas décrété férié par l'Etat malgache, mais les intéressés ont trouvé un créneau pour festoyer le " réveillon ".

The voice Africa débute dimanche

L'aventure The Voice Africa reprend son cours. A partir du 26 mars, le télé-crochet verra les talents africains lors des auditions à l'aveugle. Cette année, The Voice Africa a enregistré 78 804 inscriptions issues de 13 pays d'Afrique et de la zone Océan Indien. Une centaine sur 12.308 sélectionnés participeront au spectacle en direct au Nigéria. Au programme, les phases éliminatoires en passant par l'audition à l'aveugle, les battles et les K.O. Viendra ensuite le show en direct. Le tout s'étendra sur 25 semaines. L'émission cible le public panafricain et mondial avec un panel de coachs et d'animateurs de télévision de haut niveau qui verront l'un des 100 talents consacré meilleure Voix d'Afrique.

Couleurs baroques et classiques avec Choeur Miangaly

Cette année, Choeur Miangaly se met aux couleurs baroques et classiques, en commençant par ce Requiem en Fa mineur de Heinrich Ignaz Franz BIBER, le vendredi 14 avril 2023 à 19h00 à l'Ecar Faravohitra. Une quarantaine d'artistes sur la même scène, pour donner vie à cette oeuvre musicale intemporelle et non moins magnifique, composée au XVIIè siècle. Fondé en 2013 et dirigé par Antsanirina Rakotoarimino, le Choeur Miangaly est un choeur laïque composé d'une vingtaine de jeunes chanteurs, passionnés par la musique classique. Choeur Miangaly veut surtout faire connaître la splendeur de la musique chorale a capella. Avec une qualité vocale bien colorée mais homogène, mise en avant par la jeunesse de ses membres, le choeur est surtout à l'aise avec les répertoires de la Renaissance, du XXème siècle et de l'Époque contemporaine.