Madagascar: Pétanque - BIC et C2BA remportent 1 000 000 Ar

L'ouverture de la saison 2023 de la Fédération Sport Boules Malagasy (FSBM) a été lancée officiellement ce week-end au Boulodrome PAC Ampitatafika.

Le taux de participation des joueurs a diminué contrairement à l'année précédente, vu la situation de la FSBM en pleine sanction avant cette ouverture. Amiroudine Andrialemirovason, le patron de la discipline, a annoncé lors de son discours que la sanction de la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal (FIPJP) pour la Fédération sport boule malagasy est levée. La FSBM a rassemblé 153 triplettes pour la catégorie séniors hommes, 44 pour les séniors dames, 27 pour les jeunes et 27 pour les vétérans.

Le trio composé de Daddy, Tiana et Lova du club de BIC a remporté le trophée chez les séniors hommes et a empoché 1 000 000 d'Ariary contre 500 000 Ariary pour le second formé par Toný, Oscar et Hery du club de C2BA. La triplette de BIC s'est imposée par 13 à 11 lors de la finale. Pour les séniors dames, Voahangy et Miranto du C2BA sont sortis vainqueurs face à Soa et Fana du PAC sur un score de 13 à 11, et remportent ainsi la somme de 1 000 000 d'Ariary. " Le niveau des équipes pour les séniors hommes est satisfaisant. De leur côté, l'on a constaté une baisse du niveau côté dames, ce qui nécessite encore beaucoup de renforcement de capacité, tandis que chez les jeunes, c'est plutôt acceptable ", a fait savoir Jeannot Ramarokoto, Directeur technique national de la FSBM.

En effet, Madagascar pourrait maintenant participer aux différentes compétitions internationales. La plus attendue, c'est la 11e édition des Jeux des Iles à domicile, qui se tiendra du 23 août au 3 septembre 2023. Pour la sélection des joueurs qui pourraient former l'équipe nationale, les ligues jouent un rôle très important pour la détection. " Les ligues ont déjà tous des joueurs de qualité qui pourraient être retenus dans la liste des présélectionnés. Ces ligues envoient chacune environ 6 boulistes ", a-t-il ajouté. Au total, l'équipe nationale sera composée de dix hommes et dix dames à cette compétition indianocéanique. Selon toujours ses explications, il y aura un petit tournoi organisé par la fédération pour rassembler les élites de Madagascar. La participation se fera sur invitation et ce sera sûrement, avant le championnat de Madagascar.

Résultats

Séniors Hommes:

Daddy/Tiana/Lova (BIC) 13 Vs 11 Toný/Oscar/Hery (C2BA)

Séniors Dames :

Voangy/Miranto (C2BA) 13 Vs 11 Soa/Fana (PAC)

Jeunes :

Mampandry/Dylan/Fenosoa ( BESADY +) 13 Vs 02 Jinto/Nathanaël/Patrick (UBM)

Vétérans:

Victor/Benjamin/Michel (PCT) 13 Vs 04 Rajaoba/Rajao/Edmond (VESPA)