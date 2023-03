Sénégal: Affaire d'escroquerie présumée - Luc Nicolaï et le Sg du Cng de lutte relaxés

Plaidée le 8 mars dernier, l'affaire d'escroquerie dans laquelle sont cités le promoteur de lutte Luc Nicolaï et le secrétaire général du Cng de lutte, Ndiambé Diop a été vidée mercredi.

Le juge a relaxé les prévenus et débouté la partie civile qui réclamaient 250 millions FCfa.

Pour rappel, le promoteur de lutte Luc Nicolaï dit Cheikh Saliou et Ndiamé Diop ont été attraits en justice par Pape Déthié Law Thiam pour escroquerie et faux usage de faux dans un document administratif. Les parties avaient le 9 décembre 2021, signé un contrat pour la diffusion en pay-per-view du combat sur la plateforme Xamga. Finalement le contrat a été rompu et M. Thiam a porté plainte. Car, explique-t-il aux juges, " un autre m'a dit que les droits audiovisuels lui appartenaient alors que j'avais déjà investi 50.000.000 FCfa versés en plusieurs tranche. " " J'ai devant témoin versé un acompte de 20.000.000 FCfa et le reste en liquidité. Il avait refusé que je lui fasse un chèque sûrement pour qu'il n'y ait pas de traçabilité. Il y avait un climat de confiance entre nous, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de décharge ", avait soutenu la partie civile.

Luc Nicolaï contestait lui devoir un centime puisqu'il n'a pas signé le contrat. " C'est Mbaye Diagne qui a toujours signé à mon nom au niveau du Cng. S'il prouve la véracité sur la remise de la somme de 50.000.000 FCfa qu'il me reproche, je prends l'engagement devant ce tribunal, de lui rembourser 10.000 fois plus, la même somme ", lance avec fermeté le promoteur. Il poursuit : " il me sollicitait à chaque fois pour des prêts et j'ai des preuves de mes allégations. Au moins, il devait attendre que je lui fasse une décharge. Le combat était un partenariat sur sa plate-forme. Je l'aidais tout simplement, mais c'est par la suite que j'ai su que c'est un escroc. "

Dans la même veine, Luc Nicolaï conteste avoir signé le contrat argué faux. " C'est mon fils Mouhamed William et Mbaye Diagne qui l'ont peut-être signé. Le vrai contrat dans cette affaire, c'est celui signé par les managers, le Cng et mon fils William Nicolaï ", se défend-t-ilMais, la partie civile campe dans ses accusations et se lave à grande eau. " Je n'ai pas besoin de lui pour quoi que ce soit. Je suis un ingénieur. C'est à 25 ans que j'ai commencé à gagner des millions. Je suis le premier Sénégalais à travailler avec Microsoft etc. Je suis clean ici au Sénégal ", rétorque M. Thiam.

Entendu, le secrétaire général du Cng a nié tout acte de complicité dans cette affaire. Ndiambé Diop a indiqué le contrat était ficelé au nom de Nicolaï and CO. Par la suite Mouhamed William lui a fait savoir qu'il a un partenaire et qu'il souhaitait changer le nom commercial puisque Nicolaï and CO est Nicolaï Business. Contrairement aux accusations de Thiam qui lui reproche d'avoir établi de nouveaux contrats en falsifiant les signatures des managers, il précise que les textes permettent les modifications. Selon Mouhamed William entendu pour renseignement, le contrat a été modifié pour les besoins du sponsor. A l'en croire, c'est lui l'organisateur du combat et non son père. " Ma société s'appelle Luc Nicolaï Business et non Luc Nicolaï and CO ", précise le fils de Luc Nicolaï. Il a fait savoir qu'il ne connaît pas Thiam et que c'est son représentant Mbaye Diagne qui avait signé à ma place pour la première fois.

" J'ai signé ces contrats parce que c'est moi qui le faisais tout le temps si Luc et William ne sont pas là. C'est Luc qui m'avait donné mandat pour le faire ", confirme le sieur Diagne. Quant à Rodrigue Jacques, il a déclaré que la remise des 50 millions a été faite chez Thiam, en sa présence.