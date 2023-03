Afrique: Importations du Sénégal - L'Ansd note une contraction 26,7% au mois de janvier 2023

Les importations au mois de janvier 2023 sont évaluées à 586,7 milliards de FCFA contre 800,5 milliards de FCFA au mois précédent, soit une contraction de 26,7%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution s'explique par la contraction des achats à l'extérieur des autres matériels de transport (-76,5%), des produits pétroliers (-56,3%), des métaux communs (-47,5%), du froment et méteil (blé) (-43,3%) et des machines et appareils pour autres industries (-38,5%). Cependant, souligne l'Ansd, la hausse des importations des tubes, tuyaux et accessoires (146,0%), des automobiles et cars (29,5%), des matières plastiques artificielles (8,7%) et des huiles brutes de pétrole (2,4%) a atténué cette contraction. Comparées au mois de janvier 2022, les importations se sont relevées de 5,4%.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, ont été les produits pétroliers finis (77,1 milliards de FCFA), l'huile brute de pétrole (67,1 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (39,3 milliards de FCFA), les autres matériels de transport (35,2 milliards de FCFA) et les tubes, tuyaux et accessoires (32,0 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la France (14,3%), le Nigéria (8,7%), la Chine (9,4%), l'Indonésie (6,6%), l'Allemagne (6,2%) et la Russie (5,4%).

Le solde de la balance commerciale s'est établi à -208,7 milliards de FCFA au mois de janvier 2023 contre -514,8 milliards de FCFA au mois précédent. Cette amélioration du déficit est expliquée par la hausse des exportations (+32,3%) et la baisse des importations (-26,7%).