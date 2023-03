Congo-Kinshasa: Kindu - 400 ménages sinistrés des inondations bénéficient des fonds de survie

Quatre cents ménages sinistrés des inondations à Kindu (Maniema) ont reçu, du 17 au 20 mars, des fonds de survie, de la part du Mouvement international des droits des enfants, de la femme, de l'homme veuf et de leur promotion sociale (MIDEFHOPS) et de l'Association des femmes pour la promotion et le développement endogène (AFPDE).

Chaque ménage a reçu 100 USD pour subvenir aux besoins primaires de la maison, a précisé Anuarite Kabuho, une des animatrices du consortium MIDEFHOPS-AFPDE :

" Dans la ville de Kindu, il y a plus de 3 900 ménages qui ont été affectés par les inondations. Et dans le cadre de ce projet d'anticipation aux crises d'inondation dans la ville de Kindu, qui est exécuté par le consortium MIDEFHOPS ASBL et AFPDE nous venons d'assister 400 ménages sinistrés à travers une assistance en cash. Et dans cette assistance, chaque ménage a reçu 100 dollars pour qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins élémentaires pendant cette période de crise ".

Selon elle, ce montant offert est insuffisant, étant donné que ces sinistrés ont beaucoup de besoins pressants.

" Quand quelqu'un a perdu sa maison, tout ce qui était équipement de la maison, en lui offrant 100 dollars c'est encore insignifiant ", a souligné Anuarite Kabuho.

Elle a ailleurs invité d'autres personnes de bonne volonté et organisations non gouvernementales à venir en aide à cette population qui souffre :

" Nous lançons une alerte auprès des autres humanitaires, qui sont dans la zone ou qui sont partout ailleurs, de voir comment venir en aide à ces sinistrés de Kindu, abandonnés à eux-mêmes. Parce que nous, on a fait une partie. Si on se fait compléter par les autres ça pourrait être mieux. "

Ces familles ont reçu ces fonds via le service pepele mobile de la banque TMB, affirment des sources locales.

Plus de sept mille familles avaient perdu leurs maisons lors de la pluie torrentielle qui s'était abattue mercredi 20 avril 2022 sur toute l'étendue de la ville de Kindu et ses environs. La pluie avait causé des dégâts matériels importants.