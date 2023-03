Cote d'Ivoire: Transport - Un système de contrôle des parcs auto présenté

Un système de contrôle des parcs automobiles a été présenté.

Le Groupement ivoirien des professionnels de la sécurité électronique (Gipse) a organisé un café-débat, le vendredi 18 mars 2023 dans un hôtel de la place à Abidjan- Cocody, autour du thème "optimiser les coûts et la sécurité de son parc automobile avec les systèmes intelligents de gestion de flotte véhicule".

Le président du Gipse et directeur général de global protection, Christian Lesjone a expliqué le fonctionnement du système de contrôle qu'il a mis en place pour sécuriser les parcs automobile. " Ce système contrôle à la fois le personnel, le comportement, la sécurité, l'entretien de véhicule parce qu'on peut y mettre des paramètres qui fait qu'on est obligé de renouveler son assurance-auto, parce qu'on n'a pas consulté son calepin. Tout est paramétré dans le système et vous avez des alertes, la visite technique, le renouvellement de permis, tout ce que vous voulez, doit être automatisé.

Cela évite certains problèmes. C'était donc important de faire connaître au public que plein de solutions existent, Il y a des solutions plus ou moins fiables. Il faut faire appel non pas au moins disant, parce que le moins disant ne marche pas toujours. L'optimisation a un prix et le prix, c'est qu'est-ce que vous gagnez à avoir une bonne solution par rapport à une solution. Le but, c'est d'avoir des données fiables. Même une solution bien coûteuse si elle est bien faite, vous permet d'économiser énormément à la fois, en cours d'entretien, en cours de fonctionnalité et en sécurité ", a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, Christian Lesjone a mentionné que le Gipse cherche à fédérer les entreprises qui font un travail correct et digne avec du matériel conforme. " Normalement tout système doit être conforme à la protection des données. Le but était d'expliquer toutes les solutions existantes, parce qu'il n'y a pas que le tracking. C'est une gestion de flotte de parcours automobile, parce que cela permet de contrôler le comportement des conducteurs. Surtout qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis en place à la fois le permis à points, la vidéo- verbalisation. Tous ces comportements doivent être analysés et faire connaître au public que plein de solutions existent ".

Les stratégies pour pouvoir économiser sur les coûts mais également en bénéficier

Pio Nazar, Directeur technique et informatique dans une entreprise et panéliste à cette rencontre, a expliqué le but de l'optimisation qui est de mettre en place les stratégies pour pouvoir économiser sur les coûts mais également bénéficier de la sécurité induite par la mise en place de ses systèmes. " C'est important de pouvoir profiter de son parc. Un parc qui est contrôlé et surveillé, on aura un meilleur gain au niveau du rendement par rapport à un parc qui ne l'est pas. Grâce à ces outils, cela nous permet d'avoir toutes ces informations pour pouvoir réduire ces coûts même si au départ, il faut faire un investissement sur un long terme. On bénéficie largement et longuement de ces systèmes. Non seulement en termes de coûts mais également en termes de sécurité par rapport aux comportements des conducteurs ", a-t-il expliqué