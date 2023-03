Algérie: Journée mondiale de l'eau - Plusieurs activités de sensibilisation prévues

ALGER — L'Algérie célèbrera, mercredi, la Journée mondiale de l'eau (22 mars) à travers l'organisation de plusieurs activités de sensibilisation à l'importance de la préservation de cette ressource vitale.

Dans ce cadre, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) organisera, en coordination avec les directions des ressources en eau des wilayas d'Alger et de Tipasa et l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), des expositions à la Maison de l'Eau au niveau de la Promenade des Sablettes (Alger) et du siège de la direction des ressources en eau de la wilaya de Tipasa, a indiqué un communiqué de la société.

Ces expositions, ouvertes au grand public, mettront en avant les techniques innovantes utilisées pour améliorer les services publics de l'eau et de l'assainissement, a précisé le communiqué.

Il y aura également des ateliers pédagogiques pour les enfants, prévoyant des activités ludiques, des cours et des séances de coloriage sur la thématique de l'eau, selon la même source, qui souligne que ces activités visent à sensibiliser les enfants à l'importance de l'eau et de la gestion responsable des ressources en eau.

La SEAAL compte aussi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, lancer de nouveaux services développés pour améliorer le service public de l'eau et de l'assainissement, sous le slogan "Accélérer le changement", a ajouté le communiqué.

Il s'agit du lancement de la nouvelle plateforme numérique de la société en langue arabe, qui facilitera l'accès des citoyens de la capitale et de Tipasa aux services de la société à travers plusieurs applications innovantes développées à 100% par ses équipes en interne dans le cadre de sa stratégie de numérisation.

Parmi les nouvelles applications, le communiqué cite le portail géographique qui permet aux clients de connaître le programme de distribution propre à leur région en temps réel, l'application "Wakalati", une agence numérique qui permet aux clients d'accéder aux mêmes prestations offertes par une agence physique sans déplacement, ainsi que l'application "Fatourati" qui permet aux clients de régler leurs factures de manière facile et sécurisée, via la carte CIB ou Edahabia.

Il sera procédé également au lancement de l'application "BaridiNet" dédiée au règlement des factures via la carte Edahabia et qui a été mise au point par Algérie Poste et permet de régler les factures de "SEAAL", ainsi que d'une application relative aux informations sur les travaux "Infotravaux" qui permet aux clients de prendre connaissance des travaux réalisés par SEAAL et leur impact sur le programme de distribution.

Outre la plateforme numérique, "SEAAL" lancera également un modèle de station de paiement numérique et qui sera installée, à l'avenir, dans différents lieux publics et permettra aux clients d'accéder facilement à des plateformes de paiement numérique, en vue de régler leurs factures rapidement et en sécurité, parallèlement à leurs activités quotidiennes.

Avec le lancement de ces nouvelles prestations, la société "SEAAL" a affirmé dans son communiqué, qu'" elle s'engage à fournir un service public de haute qualité et à améliorer les services des clients, en fournissant des solutions innovantes", estimant que " la numérisation constitue un grand défi pour SEAAL qui poursuit le développement de nouveaux projets, en vue de satisfaire les besoins de ses clients".