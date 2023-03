Algérie: Décès de l'écrivain et enseignant universitaire Abdelali Rezagui

ALGER — L'écrivain et enseignant à la Faculté des sciences de l'Information et de la Communication à l'Université d'Alger, Abdelali Rezagui est décédé, mardi à Alger, à l'âge de 74 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Né en 1949 à Azzaba (Skikda), l'enseignant Abdelali Rezagui s'est spécialisé dans l'enseignement des techniques rédactionnelles, durant de nombreuses années au niveau de la Faculté des sciences de l'Information et de la Communication.

Le défunt, titulaire d'une licence en journalisme en 1974 et d'un Magister en journalisme et communication en 1992, a contribué à l'enrichissement des scènes littéraire et médiatique en Algérie.

En cette douloureuse épreuve, la Direction générale de la Communication à la Présidence de la République a présenté "ses sincères condoléances et sa compassion avec la famille du défunt et la communauté de la presse, priant le Tout-Puissant de l'accueillir en Son vaste Paradis et d'assister les siens".