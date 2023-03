Algérie: L'université algérienne en voie d'être une locomotive du développement économique et de la transition numérique

ANNABA — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a affirmé mardi à Annaba que l'université algérienne "est en voie de devenir une locomotive du développement économique et social" en affinant les compétences et talents scientifiques de la communauté universitaire (enseignants, chercheurs et étudiants) et en les valorisant au service de la société.

"L'adhésion large de l'université à cette démarche trouvera l'accompagnement pédagogique, administratif et financier pour sa concrétisation sur le terrain et pour un impact positif de l'université sur son environnement", a affirmé à l'université Badji-Mokhtar M. Baddari qui a effectué en compagnie du ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, une visite commune dans le cadre de la coordination entre leurs deux départements en vue de développer un réseau de start-up activant dans l'économie de la connaissance à impact socioéconomique direct.

De son côté, M. Yacine El-Mahdi Oualid a salué "la complémentarité entre les deux départements pour accompagner les projets de start-up et d'entreprises innovantes", estimant que cette démarche a contribué à diffuser l'esprit entrepreneurial au sein des milieux estudiantins.

Il a estimé que les données sont à ce propos "encourageants au regard de l'orientation de docteurs à lancer des projets innovants apportant des solutions numériques à des préoccupations de développement et contribuant au développement socioéconomique local".

Inspectant des modèles de projets de start-up d'étudiants dans le cadre des mémoires de fin d'étude, les deux ministres ont appelé les exposants à se focaliser sur la maitrise des mécanismes d'intelligence artificielle, à développer des logiciels et inscrire leurs projets pour obtenir le label de start-up dans une première étape de transformation de l'idée en une entreprise innovante productive de biens et de services.

Lors de leur visite de l'exposition qui a réuni plus de 400 exposants porteurs de projets de start-up, les deux ministres les ont invités à concevoir des modèles de marketing de leurs projets, rappelant les mécanismes incitatifs des opérateurs économiques à investir dans les projets innovants.

Les deux ministres ont visité, dans la même université, une seconde exposition des résultats des recherches menées au sein de cette université et relatives à la sécurité alimentaire, la transition numérique et les technologies industrielles. Ils ont insisté sur l'importance de créer des entreprises au sein de l'université activant dans les domaines en rapport avec l'économie de la connaissance et la transition numérique.

Les deux ministres ont inauguré à l'université Badji-Mokhtar la maison de l'intelligence artificielle et se sont enquis de nombre de projets innovants activant au sein de cette structure d'accompagnement des projets innovants et de développement de bases de données scientifiques numériques.

Au pôle université El Bouni, les deux ministres ont inauguré deux groupements de start-ups et d'entreprises auxiliaires à caractère économique activant au sein de l'université avant de visiter le centre d'innovation Annaba-Innovation qui accueille 40 entreprises innovantes.