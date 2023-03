Afrique: Al-Burhan réaffirme le plein soutien des Forces Armées au processus de transition politique

Umm Sayala, Etat du Nord Kordofan — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé que les Forces Armées soutiennent une transition politique basée sur un consensus qui garantit son succès, et qu'elles travaillent à l'avenir pour établir une armée nationale unique, loin des interférences politiques et de la polarisation, afin de préserver la stabilité du pays, de protéger la constitution et de sauvegarder les territoires de la patrie.

Lors de son discours devant les citoyens de la localité de Bara à Umm Sayala dans l'Etat du Nord Kordofan, Al-Burhan a appelé les forces politiques et sociales du pays à éviter les différences et à s'accepter mutuellement afin d'établir une période de transition stable qui avance sans trébucher.

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire a salué le rassemblement de population de la région Umm Sayala avec tous leurs secteurs et formations sociales, louant le rôle de l'administration indigène dans la région pour maintenir la stabilité et consolider les fondements de la tolérance et de la coexistence pacifique.

En ce qui concerne les demandes de services présentées par les habitants de la région, y compris l'éducation, les services de santé, l'eau potable et certaines préoccupations en matière de sécurité, le Président du Conseil de Souveraineté a promis de travailler pour y répondre, en particulier le projet de route reliant la région Umm Sayala à la principale route d'exportation occidentale, en plus de l'approvisionnement des sources d'eau dans la région avec de l'énergie solaire.

Al-Burhan a appelé les administrations indigènes de la région à continuer leur rôle historique pour la réparation du tissu social et à intervenir rapidement pour contenir les conflits entre les tribus et les composantes sociales.

Par ailleurs, le gouverneur de l'État du Nord Kordofan, Fadlallah Mohamed Ali Al-Tom, a assuré aux demandes de services des habitants de la région, notamment en ce qui concerne la route, estimant qu'il s'agit d'un projet vital qui contribue au développement et à la stabilité de la région, qui jouit des diverses ressources.

Le gouverneur a déclaré que la visite du Président du Conseil de Souveraineté dans la région affirme son intérêt pour toutes les régions du Soudan et son soutien au citoyen Soudanais où qu'il soit.