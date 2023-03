Afrique: Volker informe le Conseil de sécurité sur la situation au Soudan

Khartoum — Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la Mission intégrée des Nations Unies d'Assistance à la Transition au Soudan "UNITAMS", Volker Perthes, a affirmé, aujourd'hui, devant le Conseil de Sécurité que la situation au Soudan connaît de nouveaux développements dans les domaines politique, économique et social en raison de l'augmentation des besoins humanitaires.

Perthes a souligné, dans son rapport au Conseil de Sécurité, l'importance de parvenir à une situation politique pour reformer un gouvernement crédible capable d'assumer ses fonctions, notant qu'il existe une opportunité de parvenir à un nouvel accord politique cadre qui pourrait lancer une nouvelle période de transition vers une gouvernance démocratique.

Il a souligné que l'armée a pris des décisions importantes, déclarant qu'il y avait des développements prometteurs parmi les civils. Le 4 juillet, le président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a annoncé l'intention de l'armée de se retirer de la vie politique, notant que la déclaration a trouvé un élan parmi les forces civiles et que des initiatives majeures ont émergé en réponse à cette déclaration, visant à atteindre une vision civile commune.

Volker a fait allusion à la décision des leaders de la composante militaire d'établir un comité de sécurité conjoint la semaine dernière, et à leur accord sur les aspects fondamentaux de la réforme et de l'intégration du secteur.

Volker a affirmé que le mécanisme tripartite, composé de la mission intégrée des Nations unies d'assistance à la transition au Soudan, de l'Union Africaine et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, était impliqué dans toutes les initiatives.

Il a dit : "Nous nous sommes réjouis de la participation active des femmes et avons fourni une expertise constitutionnelle à ceux qui l'ont demandée", a-t-il ajouté : "Nous sommes actuellement en train de comparer les visions constitutionnelles et politiques qui ont été émises et presque toutes les parties concernées, y compris l'armée en particulier, ont exprimé leur désir de voir le mécanisme tripartite jouer un rôle, soit par rassembler les diverses initiatives, trouver des propositions de compromis, ou finalement servir de médiateur afin de parvenir à un accord avec l'armée".

Perthes a indiqué que les pourparlers de paix entre le Gouvernement et le mouvement populaire de libération du Soudan-Nord, qui avaient été suspendus à l'été 2021, n'avaient pas repris.

Il a souligné que les autorités nationales et locales, y compris le commandant des forces de soutien rapide, les leaders des mouvements signataires de l'accord de paix de Juba, les gouverneurs des régions et des États, les leaders des administrations indigènes et la société civile ont entrepris des tentatives de médiation des accords pour la réconciliation et de cessation des hostilités au Darfour et au Nil Bleu.

Il a exhorté toutes les communautés à s'abstenir de discours d'haine qui attisent les tensions entre les communautés, et a exhorté les autorités à combler d'urgence les lacunes de protection, afin qu'il ne fasse aucun doute que la responsabilité de protéger les civils incombe à ces autorités.