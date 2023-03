Soudan: Ministère de Défense célèbre l'obtention du Soudan à l'audit de sécurité de l'aviation par l'OACI

Khartoum — Le Ministre de la Défense, Lieutenant Général Yassin Ibrahim Yassin, a souligné l'importance de se concentrer sur l'intégrité et le professionnalisme afin d'atteindre les objectifs de la sécurité et de la sûreté du service de l'aviation civile dans le pays, conformément aux normes internationales de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

En s'adressant aujourd'hui aux célébrations de l'Autorité de l'aviation civile pour l'obtention du certificat d'audit de sûreté de l'aviation de l'OACI, Yassin a déclaré que l'institution de l'aviation civile a une longue histoire et un leadership dans le domaine de l'aviation, et que la réussite de l'audit reflète le dévouement et les réalisations des travailleurs de l'aviation au Soudan.

Pour sa part, le Directeur Général de l'Aviation Civile, Fakhruddin Osman, a affirmé le souci de l'autorité de l'aviation civile d'aller en avant dans la réhabilitation et le développement du secteur de l'aviation dans le pays, soulignant le souci du gouvernement pour le secteur de l'aviation civile et son développement, ce qui a encouragé l'autorité de l'aviation civile à fournir un service distingué qui a gagné la satisfaction internationale et lui a permis de passer l'audit international de la sécurité de l'aviation.

Il a fait l'éloge des compagnies travaillant dans le domaine de l'aviation dans le pays, des académies spécialisées dans le domaine de l'aviation et de toutes les institutions connexes.

Osman a dit que le travail acharné et la distinction réalise une bonne réputation, exprimant les remerciements au Ministère de la Défense pour son souci avec l'Autorité de l'Aviation Civile et pour avoir garanti l'indépendance et la liberté de prise de décision.