Congo-Kinshasa: Circulation routière - Les gros camions interdits de circuler pendant la journée

Le gouvernement provincial de Kinshasa a interdit, à travers une décision prise le 21 mars, la circulation des gros camions, remorques et d'autres gros engins pendant la journée.

L'Hôtel de ville motive sa décision par la volonté de lutter contre les embouteillages monstres constatés ces derniers temps. " Il s'observe, depuis quelque temps, des embouteillages monstres sur les artères de la capitale dus notamment au non-respect de la règlementation en vigueur par des conducteurs toutes catégories confondues de gros camions remorqueurs et autres engins roulants, perturbant ainsi le trafic urbain ", a fait constater le gouvernement provincial de Kinshasa. À cet effet, a-t-il poursuivi dans le communiqué signé conjointement par le ministre provincial chargé de l'Intérieur, Sécurité et Justice et celui des Transports et Voies de communication, " pour pallier cette situation, nous rappelons à tout conducteur les dispositions de l'arrêté n° SC/090/CAB/GVK/GNM/HMM/2021 du 14 avril 2021 portant modification de l'arrêté n° 0094/BGV/MIN/TJSL/DMN/PLS/2014 du 19 mai 2014 portant réglementation relative à la circulation des véhicules de vingt tonnes et plus dans la ville de Kinshasa ".

Respect strict des heures de circulation

Le gouvernement provincial a, par ailleurs, appelé les conducteurs au respect des heures de circulation pour les gros engins et autres remorques. Il s'agit de la tranche horaire allant de 21h à 5h du matin, mais également de l'interdiction de toute pratique qui consiste à abandonner les véhicules sur la chaussée pendant des longues heures sous quelque prétexte que ce soit.

Pour faire respecter cette décision, l'Hôtel de ville de Kinshasa promet un suivi de ses services et de la police. " Ainsi, à dater de ce jour, des équipes mixtes du gouvernement provincial ainsi que de la police nationale congolaise seront déployées pour veiller à la stricte observance de ces mesures. Tout contrevenant s'exposera à des amendes transactionnelles ", a-t-il prévenu.

A en croire le communiqué, les véhicules de vingt tonnes et plus appartenant aux services publics de la Défense nationale et de la sécurité du territoire ainsi que ceux affectés aux travaux publics ne sont pas concernés par ces mesures.

Aussi, le gouvernement provincial signale que les conducteurs des sociétés brassicoles, pétrolières et toute autre entreprise oeuvrant dans le secteur de l'alimentation commis à des livraisons pendant la journée devront requérir une dérogation spéciale signée conjointement par le ministre provincial chargé de l'Intérieur, Sécurité et Justice et celui des Transports et Voies de communication.