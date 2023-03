Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire et humanitaire à l'Est - Des 'Leaders pour la paix' scrutent les possibilités d'intervention

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le 21 mars, à la Cité de l'Union africaine, une délégation des " Leaders pour la paix" conduite par Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, rapporte la cellule de communication du chef de l'État.

Les échanges entre le chef de l'Etat et la délégation des Leaders pour la paix ont tourné autour de la situation sécuritaire et humanitaire difficile dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), en raison de l'agression rwandaise contre le pays. Jean-Pierre Raffarin, accompagné de l'ancien Premier ministre de la Guinée Conakry, Kabiné Komara, a déclaré à la presse que la délégation des Leaders de la paix est une fondation qui rassemble une quarantaine de personnalités d'expérience dont des anciens Premiers ministres et ministres. Ceux-ci, a-t-il expliqué, oeuvrent pour la promotion de la paix, en faisant un travail sur le terrain pour identifier les meilleurs chemins.

Au cours de cette rencontre avec le président Félix Tshisekedi, l'ancien Premier ministre français a indiqué qu'ils ont fait un tour d'horizon de la situation sécuritaire en RDC, avec cette " guerre extrêmement meurtrière" qui touche l'ensemble du monde entier sur le plan humanitaire, une population déplacée, des femmes violées et des enfants déracinés.

Le chef de l'État et la délégation des Leaders de la paix ont aussi évoqué les questions des forces internes de la RDC en vue de faire face à cette situation car, selon Jean-Pierre Raffarin, le rapport des forces est très important, surtout que bientôt il y aura des élections. Pour lui, il faut qu'il y ait une mobilisation de la communauté internationale afin de mettre un terme à toutes les atrocités et souffrances que subit le peuple congolais. Kabiné Komara, pour sa part, a déclaré que les membres de la délégation ont été impressionnés par la volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de mobiliser toutes les forces régionales et internationales en vue de ramener la paix dans l'est de la RDC. Bruno Aubert, ambassadeur de France en RDC, et le Pr Serge Tshibangu, haut représentant du chef de l'État, ont assisté à cette audience.