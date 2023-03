Congo-Brazzaville: Consommation - Le charbon bio recommandé dans les ménages

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de recyclage, le directeur de la société Bio charbon wumela,Destin Bibila, spécialisée dans la fabrication du charbon bio, a lancé un appel aux Pontégrins de consommer le charbon bio, écologique et très résistant.

Bio charbon wumela est une jeune entreprise spécialisée dans la transformation de biomasse en charbon bio et biocharbon agricole. Créée par Destin Bibila, ingénieur congolais en électro technique sorti de l'Université Marien-Ngouabi, la société existe depuis cinq ans. "Nous avons lancé nos activités en 2018 dans le but de lutter contre trois défis mondiaux, notamment le changement climatique (coupe d'arbres), le chômage des jeunes et le problème d'énergie, en transformant des déchets biomasse qui nous entourent en une autre forme d'énergie que la population pouvait utiliser. La coopérative a rencontré beaucoup de difficultés avant de bénéficier de l'aide de quelques partenaires qui nous ont permis de remporter quelques prix d'innovation et contribuer à la visibilité de l'entreprise au niveau local, national et international ", a indiqué Destin Bibila.

Son entreprise se fait découvrir peu à peu par le grand public ponténégrin et entend desservir toute la ville de Pointe-Noire malgré quelques difficultés liées à la collecte des déchets. "Dans notre pays, la gestion des déchets n'est pas encore structurée. Tout est mélangé et on ne peut pas avoir la grande quantité de produits pour nous faciliter la production ", a souligné l'ingenieur. Il a assuré que ce charbon fabriqué à base des déchets végétaux est écologique et résistant. Outre ce bio charbon destiné au chaufage, il fabrique aussi le bio charbon agricole, très riche dans le traitement du sol et des plantes.

Notons que les éléments qui constituent la matière première pour la fabrication du charbon bio sont les ruisseaux de mer, les déchets de charbon de bois, les feuilles mortes de manioc, les bambous de Chine morts, les petites branches issues du nettoyage d'un arbre, les fibres et coques de noix de coco, les peaux de bananes....

A l'occasion de la Journée internationale de recyclage, la société Bio charbon wumela a été visitée le 18 mars à son siège situé à l'entrée de Ponton plage, à Ngoyo, par la délégation de la Jeune chambre internationale (JCI), une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans engagés à créer un impact dans leurs communautés et qui pilotent actuellement un projet denommé cleaner-beach. Après le partage d'expériences, le jeune entrepreneur a exprimé sa satisfaction. " Le partenariat avec la JCI nous permettra d'être plus efficaces et de développer une nouvelle stratégie pour voir comment on pourra améliorer notre rendement, la gestion des collectes et avoir les produits disponibles en termes de matière première. Aujourd'hui, nous souhaitons avoir la maîtrise des déchets sous plusieurs typologies, les métaux dans un bac, les plastiques dans un autre et les végétaux à part. Une stratégie qui nous permettra de réduire le temps de tri et d'augmenter la production ", a indiqué Destin Bibila, sollicitant l'attention des autorités nationales, départementales et locales.

De leur côté, les visiteurs, après avoir touché du doigt le travail de Bio charbon wumela sur le terrain, ont félicité les efforts de ces jeunes congolais et ont promis de rendre compte au président de la JCI Congo, a indiqué la vice-présidente, Noëlla Matingou, en mission à Pointe-Noire.

Pour sa part, le président de la JCI prestige de Pointe-Noire, Cédric Mboungou, a souligné que cette visite leur a permis de toucher des problèmes auxquels la JCI est confronté, notamment ceux de l'insalubrité, du changement climatique et d'autres aléas. " Bio charbon wumela est une start-up que nous avons déjà repérée qui fait un travail remarquable, précisément la transformation de biomasse en charbon bio, très écologique avec une diminution du gaz carbonique pour l'environnement. Nous sortons de cette expérience très satisfaits parce qu'au niveau de la jeune chambre, nous avons un projet cleaner-beach qui est une opération qui consiste à recycler les déchets au bord des plages... Cette collecte des déchets par le biais de la JCI sera un premier pont avant d'élargir l'appel à la population de manière à faire intéresser les autres organisations afin que nous mettons tous la main à la patte".