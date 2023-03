Congo-Brazzaville: Septième ART - Le cinéma congolais s'invite à Wallonie-Bruxelles

Ce mois de mars, la part belle est accordée aux réalisatrices kinoises Emmanuelle Kanyeba, Francine Mwika, Déborah Basa et Machérie Ekwa dont les films, courts et longs métrages, sont à l'affiche les soirées des 22 et 23 mars au centre culturel belge.

L'actuelle programmation du Centre Wallonie-Bruxelles (CWB) consacre deux soirées au cinéma congolais, tout spécialement aux fictions de quatre réalisatrices de Kinshasa. Les projections prévues à partir de 19 heures, d'entrée libre, mettent en avant les deux courts métrages, "Douze heures" et "Awa" à côté des deux longs métrages "Silence" et "Makila".

Honneur à la doyenne Emmanuelle Kanyeba dont le court métrage "Douze heures" va ouvrir le bal ce 22 mars. La fiction de 8 minutes évoque un drame familial que Grâce tente d'éviter, le décès de sa mère Geneviève redevable à ses employés. Un sursis est accordé à la fille de l'infortunée malade déjà à l'article de la mort. Grâce ne peut sauver sa génitrice que si elle parvient à honorer les dettes de cette dernière auprès de ses employés avant 12 heures...

Cette première soirée sera clôturée avec "Silence" de Francine Mwika. Le long métrage traite d'un sujet délicat qui communément passe pour un sujet tabou, l'inceste. Il s'agit de la tragédie de Tangi, victime de viol dans son enfance. Muette à la suite du trouble post-traumatique qu'elle développe depuis cette agression, elle se décide à briser le silence après la découverte que son violeur n'est autre que le mari de sa soeur. La première réalisatrice joue dans ce film sorti en 2020. Rendez-vous à la soirée pour découvrir lequel.

Maki'la, Ecran d'or 2018

Le 23 mars, le premier film "Awa" ou "Ici" en français, est programmé en milieu d'après-midi plutôt qu'en soirée, plus précisément à 15heures. Déborah Basa livre un aperçu de Kinshasa by night. En effet, cette fiction de près d'une demi-heure 28 minutes raconte le quotidien de deux femmes battantes, Divine et sa mère. Sa scolarité, l'élève de 12 ans contribue à la prendre en charge en aidant sa mère à vendre des omelettes dans un marché nocturne. Mais tous les soirs ne se ressemblent pas... Francine Mwika, la précédente réalisatrice, campe le rôle de Pauline dans cette production de 2019. Soulignons ici qu'"Awa" est récipiendaire de plusieurs récompenses, notamment le Prix de la critique, 2020, à la 15e édition des Rencontres du film court Madagascar, Antananarivo, et le Prix Sudu connexion, 2020, sans oublier les quatre décernés en 2019 au sixième Festival international de cinéma de Kinshasa.

Cerise sur le gâteau, "Maki'la" de Machérie Ekwa est programmé en clôture des soirées dédiées aux réalisatrices congolaises. La projection annoncée pour ce jeudi à 19heures offre une totale immersion dans l'univers trouble des enfants des rues à travers la vie tumultueuse de l'effrontée Makila. Dans la rue depuis ses 13 ans, à 19 ans, la jeune femme mariée au caïd Mbingazor, délinquant albinos qui l'a initiée à la vie dans la rue, ou plutôt à y survivre, s'embarque dans toutes sortes de combines. Drogue, prostitution, petits larcins font partie de son quotidien. Mais à vivre si dangereusement, on se brûle les ailes ... Le long métrage de Machérie a été primé à sa sortie à la Berlinale en 2018. Prix du jury aux JCC de Carthage, Tunis, il est aussi Ecran d'or du festival Ecrans noirs, le plus grand festival camerounais en cette même année 2018.

Les quatre films à voir absolument sont des productions locales tournées ici même à Kinshasa. Ils traduisent la vitalité de la jeune génération de cinéastes congolais qui se battent au quotidien pour faire vivre un art-passion qu'ils portent à bras-le-corps dans l'espoir de contribuer tous ensemble à son émergence. Dans ce combat, les femmes, quoique minoritaires, ne sont pas en reste et y croient fermement. Par ailleurs, notons que Machérie Ekwa a participé au Festival de Cannes en 2017. Elle y était invitée en qualité de jeune talent à la table ronde " Passer l'Afrique au détecteur de talent " initiée par l'Organisation internationale de la Francophonie.