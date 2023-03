Angola: Le Président de la République affirme que la justice angolaise est de plus en plus active

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré ce mercredi que le système judiciaire angolais est de plus en plus dynamique, actif et joue bien son rôle.

Intervenant lors la cérémonie d'investiture des nouveaux juges de la Cour suprême (TS), le Chef de l'Etat a exigé la verticalité des magistrats, en faveur de la bonne réputation de la justice angolaise.

Devant les nommés, le chef du pouvoir exécutif a déploré les circonstances qui ont abouti à la démission de la présidente de la Cour des comptes, Exalgina Gambôa.

L'ancienne présidente de la Cour des comptes (TC), Exalgina Gambôa, a été accusée de crimes de détournement de fonds, d'extorsion et de corruption.

João Lourenço a déclaré, à l'occasion, que face aux dénonciations publiques contre la gestion de l'ex-présidente de la TC, le ministère public ne les a pas ignorées et a fait son travail.

Le Chef de l'Etat angolais a souligné qu'à la suite de l'affaire "on a découvert, plus tard, des faits irréfutables bien plus graves que ceux de la dénonciation publique imputée à la même juge conseillère".

Selon le Président João Lourenço, les allégations font état d'une tentative d'extorsion, par la magistrate, des ministres de l'Énergie et de l'Eau, ainsi que celui des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

D'après l'homme d'État, la magistrate a convoqué le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz à son bureau pour lui demander un pour cent du capital social de la raffinerie de Lobito, province de Benguela.

João Lourenço a considéré les tentatives de l'ex-présidente de la TC "hors du commun" et "impossibles dans l'Angola d'aujourd'hui", qui a pour principale bannière de gouvernance la lutte contre la corruption et l'impunité.

Le Chef de l'Etat a rappelé qu'au vu de la situation, et en vue de garantir le fonctionnement régulier des organes de l'Etat, il a invité la juge conseillère en question à démissionner de son poste.

Par rapport à ce qu'il a qualifié de "moments troublants" vécus par la justice angolaise, au moment de l'ouverture de l'année judiciaire, le Président João Lourenço a également évoqué certains soupçons qui planent sur la Cour suprême.

À cet égard, João Lourenço a fait savoir que le ministère public travaille également à l'établissement de la vérité des faits.

"Nous attendons sereinement le déroulement des enquêtes menées par le Bureau du procureur général", a-t-il déclaré.

Un juge conseiller, a poursuivi le Président de la République, devrait avoir un comportement exemplaire au travail et dans la société.