Afrique: Match aller éliminatoires CAN U23 - Sénégal-Mali ce mercredi au (19h) les ' Lions ' à l'épreuve des ' Aigles ' du Mali

L'équipe du Sénégal U23 affronte ce mercredi 22 mars, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, celle du Mali dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CAN U23. Sur la lancée de cette bonne dynamique enclenchée par les différentes sélections nationales, les olympiques sénégalais sont attendus. Ils auront la lourde touche de remporter la manche aller en attendant le rude duel qui s'annonce contre le voisin malien lors de la manche retour à Bamako.

Dans la dynamique enclenchée depuis l'année passée par la sélection A et poursuivie par celle des locaux et des U20, toutes sacrées avec une premier trophée africain, l'équipe nationale olympique se lance sur la scène continentale avec la double confrontation qui l'oppose au Mali dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 qui débouche sur une qualification aux prochains Jeux olympiques de 2024. Pour le match aller, les Lions accueillent ce mercredi 22 mars (19h) sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Aigles. Un premier acte capital pour l'équipe sénégalaise qui ambitionne une deuxième qualification aux J O, douze ans après leur première participation de 2012 à Londres. Cet objectif s'adossera sur une équipe complétement reconstituée par rapport à celle qui a éliminé il y a quelques moins le Burkina Faso. Pour cet ultime tour contre le voisin malien, le sélectionneur Demba Mbaye a ratissé large pour mettre en place une équipe plus compétitive.

Ce qui lui a permis d'avoir un mélange de joueurs dont la plupart ont évolué dans les différentes catégories de jeunes. En plus du portier, Landing Badji, des défenseurs Cheikh Oumar Ndiaye, Mamadou Sané et le milieu de terrain Djibril Diarra, les seuls locaux de la liste, le Sénégal s'appuiera sur le talent de quelques joueurs qui ont porté le Sénégal au titre de champion d'Afrique. S'il ne peut pas compter sur Lamine Camara, champion d'Afrique au CHAN et meilleur joueur de la dernière CAN U20n retenu à son club de Metz pour une raison administrative, le sélectionneur Demba Mbaye compte sur le milieu de terrain Pape Demba Diop, meilleur buteur de cette dernière CAN U20. Le joueur de Zult Waregem ( Belgique) sera associé à d' autres joueurs plus expérimentés comme l'attaquant Abdallah Sima ( Angers/France), déjà appelé en sélection A, Youssouph Badji ( Charleroi/Belgique) qui a déjà fait ses classes dans les sélections jeunes ou encore Samba Diallo ( Dynamo de Kiev/ Ukraine), capitaine des Lionceaux champions d'Afrique à la dernière CAN U20.

En somme, une équipe qui a fière allure mais qui aura besoin d'asseoir une bonne cohésion lors de ce chaud derby ouest africain. Les Lions ont besoin de s'imposer avec surtout une bonne marge. Ce qui leur permettra de prendre une bonne option et de maximiser leur chance avant le match retour prévu une semaine plus tard à Bamako. À l'issue de ce troisième tour des éliminatoires, le vainqueur retrouvera le Maroc, pays organisateur et six autres équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans prévue du 2 au 26 novembre prochain. Ce sont les trois premiers de cette compétition qui représenteront l'Afrique aux Jeux olympiques qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris.