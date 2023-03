Congo-Kinshasa: Butembo - Ordinateurs et autres biens de valeur emportés lors d'une incursion d'hommes armés dans un couvent

Un groupe d'hommes armés assimilés à des Maï-Maï ont fait incursion dans la nuit de mardi à ce mercredi 22 mars au sein du Théologat Saint Octave de Vulindi dans la ville de Butembo, siège du diocèse de Butembo-Beni. Plus d'une dizaine d'ordinateurs et des téléphones portables ont été emportés par les présumés bandits.

Jean Berkchmas Mukwemulere, recteur de cette maison de formation des prêtres, indique que cette incursion d'hommes armés n'est pas la première. Il recommande aux autorités de sécuriser le grand séminaire de Vulindi, située dans une zone en proie à l'activisme des Maï-Maï.

" A 20h30, alors qu'on se dirigeait vers la chapelle, on a vu des hommes habillés en militaires avec des armes à la main. Certains menaçaient déjà les séminaristes de leur montrer la chambre du responsable, leur demandant de l'argent. Ils sont aussi tombés sur un abbé. Ils sont allés ouvrir sa chambre. Ils ont pris aussi son téléphone et une somme d'argent. Ils ont pris des ordinateurs, au moins une dizaine et une quinzaine de téléphones des séminaristes ", a rapporté l'abbé Jean Beckams Mukwemulere.

Ces hommes armés étaient essentiellement des jeunes. " Nous avons essayé de joindre les autorités militaires et policières qui sont intervenues vingt minutes ou trente minutes après. Nous regrettons que cela arrive dans une école. Ces ordinateurs sont pour l'étude et nous n'avons pas d'autres souhaits que de nous donner la tranquillité. Parce que dans ce climat, nous ne pouvons pas enseigner convenablement ". Nos efforts pour avoir la réaction des autorités de l'armée et de la police de Butembo n'ont pas abouti.