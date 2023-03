Ile Maurice: Développement durable - la réhabilitation des forêts endémiques lancée à La Citadelle

Avec le changement climatique, le recyclage et la réhabilitation des forêts sont des préoccupations majeures. En lien avec ces enjeux environnementaux, un projet de reforestation des flancs de la colline de La Citadelle, à Port-Louis, a été lancé hier.

De ce fait, Varta, la marque de piles représentée à Maurice par Scott & CoLtd, s'est associée à la Fondation Ressources et Nature (FORENA) dans cette initiative. Ainsi, pour tous les dix kilos de piles usagés et collectés par Scott & Co Ltd, à travers son programme de recyclage de piles Varta, un arbre endémique sera mis en terre par FORENA.

L'ONG, spécialisée dans l'agroforesterie, dispose de plus de dix ans d'expérience. Une cérémonie de lancement du projet s'est donc tenue hier à La Citadelle. À cette occasion, des représentants de différentes organisations concernées ont planté 27 arbres endémiques, dont des bois cabris, des palmistes bouteilles, des bois de rat, des vacoas et des bois d'ébène blancs. Un nombre équivalant à 266 kilos de piles usagées récoltées par Scott & Co Ltd en 2022 dans pas moins de 20 hôtels inscrits dans leur programme de recyclage et en collaboration avec la compagnie BEM Recycling.

Frédérique Perpetu, Sustainability Manager & CSR chez Scott & Co Ltd, précise ce choix stratégique pour le projet de reboisement de FORENA : "Port-Louis est le centre névralgique de Maurice, et La Citadelle et son fort au cachet historique et culturel dont les collines avaient perdu pas mal de sa végétation native." De son côté, Matthew Taylor, Chief Executive Officer de cette compagnie, soutient qu'il espère que ce projet motivera les partenaires à participer davantage au recyclage des piles usagées et ainsi contribuer à la réhabilitation de la forêt endémique mauricienne. "On ne le répétera jamais assez que jeter ses piles usagées n'importe où a un impact négatif sur l'environnement. Il est de notre devoir à tous de réduire cet impact au maximum. C'est pour cela que nous avons lancé un vaste programme de recyclage des piles Varta pour nos clients B2B, pour ensuite être réexportées en France pour être traitées et recyclées", déclare-t-il.

Matthew Taylor a aussi souligné que les clients peuvent aussi contribuer au projet de recyclage disponible sur la plateforme e-commerce Scott Home Delivery. D'autant que l'entreprise propose de collecter les piles à travers son réseau de livraison à domicile. D'ailleurs, celle-ci est aussi engagée dans plusieurs programmes en lien avec des objectifs de développement durable comme la réduction de l'empreinte énergétique et carbone, le recyclage de déchets plastiques, la réduction du gaspillage alimentaire entre autres. Durant le lancement, une visite dans la forêt endémique de La Citadelle gérée par le FORENA, a permis à l'assistance de comprendre et voir le travail effectué sur le terrain.