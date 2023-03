Sénégal: Un plan stratégique 2023-2025 pour une meilleure inclusion des personnes à « déficience intellectuelle » dans la société

Accompagner les personnes à intelligence spéciale ou souffrant d’handicap intellectuel et leurs familles, à travers le renforcement de capacité, la santé, le sport, la culture mais aussi d’amplifier le plaidoyer, afin de rassembler toutes les bonnes volontés et ressources autour de cette cause qui est celle de tous, car elle touche l’humain.

C’est l’ambition que s’est donnée Special Olympics qui a pour mission de développer différentes initiatives autour du sport afin de changer les préjugés sur la déficience intellectuelle et d’aboutir à une société inclusive.

Un sacerdoce qui s’impose dans la mesure où des familles sont confrontées à l’isolement, au manque d’informations et d’accompagnement lorsqu'elles accueillent un enfant à intelligence spéciale.

Un état de fait qui pousse les acteurs qui militent pour inverser la tendance à choisir délibérément d’utiliser le terme « à intelligence spéciale » et non « déficient intellectuel » pour les valoriser et mettre l’accent sur leurs capacités.

L’antenne Sénégal de cette organisation internationale l’a exprimé dans un plan stratégique 2023 – 2025 présenté ce mardi 21 mars à Dakar à l’occasion de la journée mondiale de la Trisomie 21.

Selon Mme Rajah Sy, Directrice de la section Sénégal cette vision est l’aboutissement d’un processus débuté en mai 2022, avec ses collaborateurs, volontaires, ses athlètes et leurs familles et ses partenaires pour une session de capitalisation sur ses activités et son expérience des 15 précédentes années.

Ce plan qui est axé sur six objectifs stratégiques, renferme trois activités phares pour mener un plaidoyer à travers un plan de sensibilisation afin de réduire la stigmatisation, à travers aussi la culture, le sport…

Sur le plan sportif, cette organisation compte aider les athlètes à participer aux jeux mondiaux de Berlin prévus en juin 2023. Une délégation de 54 personnes va partir du Sénégal pour aller compétir dans des disciplines comme le football, basket-ball, la natation, l’équitation et de boccia.

Sous ce même registre, Mme Sy, confie qu’il y aura également un groupe de trois jeunes filles qui va participer au sommet mondial de la jeunesse. Ce qui fait suite aux jeux d’Abu Dhabi de 2019 auxquels avait participé une délégation sénégalaise de 35 personnes.

Dans sa volonté de mieux assister les enfants à « intelligence spéciale », Special Olympics veut disposer d’un complexe sportif multifonctionnel pour faire éclore des pépites et de futur champion.

A en croire sa présidente, des démarches sont entreprises auprès de collectivités locales pour disposer d’un terrain.

A cela s’ajoutent un programme de santé avec un volet de détection des personnes cibles et un autre sur la santé communautaire qui est une prolongement des consultations médicales de dépistage.

Special Olympics s’active dans 201 pays dans le monde. Avec une présence de plus de 30 ans au Sénégal, l’organisation internationale dit avoir enrôlé 3 821 athlètes, totalise 43 médailles remportées aux Jeux Mondiaux de Special Olympics. Elle dispose de neuf antennes à travers le Sénégal notamment à Dakar, Bignona, Foundiougne, Kaolack, Kolda, Mbour, Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor.

A en croire ses responsables, toutes ces initiatives développées autour du sport ont pour objectif de changer les paradigmes, les préjugés sur la déficience intellectuelle, afin d’aboutir à une société inclusive, où tout un chacun, quelques soient ses aptitudes, aura sa place et sera considéré comme un citoyen à part entière, ayant accès à la santé, au sport, aux loisirs, à l’éducation, à la formation, à l’emploi et sera autonome.