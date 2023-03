Ile Maurice: TikTok | 'Bold Glamour' - Monstrueuse beauté

Le filtre beauté Bold Glamour sur TikTok fait polémique depuis quelques semaines. Basé sur l'intelligence artificielle, il permet d'embellir le visage, au risque de provoquer de nouveaux complexes chez les jeunes. Zoom.

Lèvres pulpeuses, maquillage prononcé, pommettes saillantes, rajeunissement du visage, sourcils bien dessinés, accentuation des traits, suppression des rides, teint On fleek... Voici le nouveau filtre TikTok appelé Bold Glamour. Avec plus de 25,9 millions d'utilisations enregistrées, il cartonne sur la plateforme. Un vrai succès, qui ne fait que grandir grâce à la polémique, qui le rend de plus en plus populaire sur la plateforme. L'algorithme met également en évidence des vidéos utilisant cet effet.

Mais voilà, si les filtres de beauté ne sont pas nouveaux, celui-ci a un détail qui le rend particulièrement problématique : il est bien trop réaliste. La raison ? Contrairement aux autres, le filtre Bold Glamour utiliserait l'intelligence artificielle. Ce qui le rendrait plus dangereux que les autres.

Les filtres disponibles sur TikTok ont souvent tendance à sauter inconfortablement. Mais le filtre Bold Glamour reste parfaitement en place, il suit les mouvements du visage et ne se déforme pas lorsqu'une main ou un objet est placé entre la caméra d'un smartphone et celui-ci. Pour de nombreux abonnés, ce filtre est à bannir le plus vite possible. La principale raison invoquée est que les filtres tels que Bold Glamour sont inquiétants pour l'estime de soi des personnes qui les utilisent.

"Sa pé rann dimounn malad", lâche une influenceuse. "Ils n'aident pas les gens à s'aimer pour ce qu'ils sont mais plutôt à nourrir les canons de beauté imposés par la société dans laquelle nous vivons. Il est beaucoup plus difficile pour les adolescents de faire la différence entre les apparences modifiées par les filtres et le rendu naturel."

Même son de cloche pour Sarah, TikTokeuse de 36 ans. "La différence entre l'image réfléchie dans le miroir et l'image vue à travers la caméra crée des insécurités, un malaise et une douleur émotionnelle. Cela peut ainsi engendrer de la dysmorphophobie, soit l'obsession qu'a une personne de son apparence physique, notamment chez les plus jeunes, nés dans un monde rempli de filtres, qui altèrent leur image."

Des TikTokeuse internationales n'ont pas hésité à tester le filtre pour exposer ses effets néfastes sur le bien-être mental. "Comment nourrir le manque de confiance en soi ?" a commenté un internaute en sous-titre à sa vidéo.

De son côté, l'actrice Katherine Heigl, qui a testé ce filtre, n'a même pas eu besoin de prendre la parole pour le critiquer mais a partagé tout de même un commentaire clair : "Ummm, je déteste cette garce. #boldglamourfilter n'est pas pour moi."

Audrey d'Hotman de Villiers-Desjardins: "Un mensonge, aussi petit soit-il, nécessitera un autre mensonge pour le cacher, et encore un autre..."

Quel est l'impact des filtres de beauté sur la santé mentale des jeunes ?

Il est normal qu'à l'adolescence, nous cherchions à nous découvrir, à montrer nos capacités/atouts et quelle est notre place parmi nos pairs dans la société. Être apprécié, être aimé est un besoin humain fondamental et découvrir ce qui attire les autres est normal. Là où il peut y avoir des problèmes, ce sont les moyens utilisés pour plaire et être accepté. Il existe des techniques de conversation : amicales, compliments, humour, intérêts communs, entre autres. Mais aussi la communication non verbale avec son attitude, son regard, son sourire, ses vêtements et tout ce qui se dit sans paroles. Essayer et peaufiner l'art de la séduction fait partie de cette période importante de l'adolescence mais avec l'avènement des réseaux sociaux, une autre forme de communication s'est mise en place. Des messages via des emojis, des mots de code, des selfies audacieux et surtout filtrés et de petites mises en scène sur Instagram ou TikTok. Tout cela n'est que communication mais quels messages envoient-ils vraiment ?

Oui, la photo/vidéo est belle et reçoit des tonnes de likes et de commentaires bons ou mauvais. Mais en vérité, la personne qui publie connaît le visage derrière le filtre. Un mensonge, aussi petit soit-il, nécessitera un autre mensonge pour le cacher, et encore un autre... Rapidement quand on vit dans le déni de la vérité, il arrive qu'on se perde. Au lieu de découvrir qui je suis vraiment et ce que les autres apprécient chez moi, je dois vivre avec un masque permanent. En diffusant une fausse image de soi à travers des filtres sur ses selfies, le sentiment d'être malhonnête persiste et les humeurs sont affectées. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, utiliser des filtres ne nous rend pas plus satisfaits de notre apparence physique mais nous rend plus critiques vis-à-vis de notre apparence physique et plus insatisfaits.

Le filtre "Bold Glamour" sur TikTok risque de provoquer une dysmorphophobie chez les utilisateurs, surtout les plus jeunes, notamment à cause de la fausse image de perfection qu'il renvoie. Votre opinion sur la question ?

À force de regarder à travers des filtres comme le nouveau Bold Glamour, qui gomme toutes les imperfections des selfies, le moindre défaut physique risque de devenir une obsession. Attention ! Il est assez facile de devenir obsédé par un petit défaut corporel et cela peut mener éventuellement à la dysmorphie.

Quels sont les symptômes des personnes dysmorphiques ?

· Une obsession de son physique ou à l'inverse, une technique d'évitement des miroirs ou des photos.

· Un camouflage excessif d'une ou de plusieurs parties de son corps.

· La tentation de recourir à la chirurgie esthétique.

· L'isolement social.

· La perte de confiance en soi et une tendance à la dépression et à l'anxiété.

Comment vivre une vie sans filtre ?

Il n'y a pas de recette miracle si ce n'est d'essayer de s'accepter et d'aimer celui ou celle que l'on voit dans son miroir. Si les autres ne vous aiment pas, c'est le "filtre" dans leurs yeux qui pose problème. Cherchez des amis qui vous voient vraiment telles que vous êtes et qui vous apprécient. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes toutes belles et que l'on vous aime comme vous êtes !