Maroc: La Mandataire spéciale du SG de l'UNSGSA salue les efforts du Royaume dans le domaine de l'inclusion financière

Rabat — La Mandataire spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA), la Reine Máxima des Pays-Bas, a salué, mercredi à Rabat, les progrès réalisés par le Maroc dans le domaine de l'inclusion financière.

S'exprimant lors d'un point de presse tenu avec le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, la Reine a affirmé que lors des dernières années le Maroc a réalisé des avancées importantes en matière d'inclusion financière, grâce aux efforts du secteur public.

La Reine a souligné dans ce cadre que 44% des adultes marocains ont accès à des services financiers formels, en amélioration par rapport à 29% en 2017.

Elle a aussi mis en avant l'importance de la Stratégie nationale de l'inclusion financière (SNIF) adoptée par le Maroc, et qui donne la possibilité de changer beaucoup de pratiques et l'opportunité de réaliser des objectifs encore plus ambitieux.

Par ailleurs, la Mandataire spéciale du SG de l'UNSGSA a fait savoir qu'environ 75% de gens font toujours des paiements en cash, appelant à opter pour le paiement digital, ce qui permettra d'avoir plus d'accès aux crédits, à l'épargne, à investir en éducation et à avoir accès à l'assurance.

Évoquant l'importance de l'inclusion financière, la Reine a relevé qu'elle permet d'ouvrir des opportunités économiques et d'améliorer les conditions de vie en fournissant à chacun les outils financiers nécessaires pour investir.

De même, elle a assuré que des services financiers abordables, efficaces et sûrs peuvent favoriser une croissance équitable et des progrès dans la réalisation des objectifs de développement, tels que la réduction de la pauvreté, la croissance de l'emploi, l'égalité des genres et la sécurité alimentaire.

Cette visite, la première effectuée au Maroc par la mandataire spéciale du secrétaire général de l'UNSGSA, la Reine Máxima des Pays-Bas, a pour objectif de promouvoir une plus grande avancée des progrès accomplis ces dernières années par le Maroc dans le domaine de l'inclusion financière.

Elle est axée sur les innovations technologiques financières, la finance verte et inclusive, et le développement de systèmes de paiement numériques favorisant l'inclusion financière.