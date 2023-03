Sahara Occidental: RASD-Venezuela - Signature de 11 accords de coopération dans différents secteurs

CARACAS — La République arabe sahraouie démocratique (RASD) et le Venezuela ont signé onze (11) accords de coopération dans différents secteurs, sanctionnant les entretiens des présidents sahraoui, Brahim Ghali et vénézuélien, Nicolas Maduro à Caracas.

Lors de sa visite d'Etat au Venezuela, le président Ghali a eu mardi des entretiens en tête-à-tête avec son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro élargis par la suite aux délégations des deux pays, indique l'Agence de presse sahraouie SPS.

Les entretiens ont été couronnés par la signature de 11 accords de coopération entre la RASD et le Venezuela dans différents secteurs dont l'enseignement supérieur et fondamental, la culture, la santé, l'agriculture et l'eau.

Les accords signés portent, en outre, sur la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux, en sus de la signature d'un mémorandum politique sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux parties.

S'exprimant au terme de la cérémonie de signature des accords, le Président Maduro a indiqué que l'accord dans le secteur de l'enseignement prévoyait des stages pour des fonctions universitaires au profit de centaines d'étudiants de la RASD qui devront arriver prochainement au Venezuela.

Pour sa part, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a affirmé que cette visite d'Etat "a une valeur ajoutée car coïncidant avec la célébration du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays".

"Nos peuples oeuvrent à conforter cette relation à travers cette visite officielle fructueuse, non seulement grâce à ces accords importants entre les deux parties, mais aussi à la faveur de l'engagement affiché par le Venezuela en vue d'intensifier la solidarité et le soutien à la cause juste du peuple sahraoui".

Le Président sahraoui est accompagné d'une importante délégation composée notamment du ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati et de la ministre sahraouie de la coopération, Fatma El Mehdi.