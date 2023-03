Soudan: Al-Atta - L'essence du travail militaire est de protéger le citoyen et préserver sa dignité

Nyala — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Yasser Abdul-Rahman Al-Atta, a expliqué que l'essence du travail militaire au Soudan est de protéger le citoyen et de préserver sa dignité.

Adressant une cérémonie pour la graduation du groupe complémentaire au premier groupe des forces des mouvements de lutte armée des forces conjointes de sécurité pour le maintien de la sécurité au Darfour et au 55e groupe de la 16e division d'infanterie dans la ville de Nyala, État du Sud Darfour Mercredi, le Général Al-Atta a appelé les diplômés à s'aligner pleinement sur la patrie et le peuple, à rejeter le tribalisme, le racisme et le régionalisme, à s'éloigner de discours de haine et à être loyaux envers Allah tout-puissant, la patrie et le peuple.

Il a dit que le groupe graduant contribuera réellement aux efforts à établir la sécurité et la stabilité dans toute la région de Darfour et dans le pays.

Le membre du Conseil de Souveraineté Transitoire a appelé le leader du Mouvement Populaire - Nord, Abdul-Aziz Al-Hlilu, et le leader du Mouvement de libération du Soudan, Abdul-Wahid Mohamed Nour, à se joindre au processus de paix et de construction au Soudan.

Il a souligné que la mise en oeuvre de l'élément des arrangements de sécurité et le retour des personnes déplacées et des réfugiés facilitera et accélérera la mise en oeuvre du reste de l'accord de paix de Juba, appelant les pays frères et amis, les donateurs et les organisations régionales et internationales à soutenir la mise en oeuvre de l'accord.

Il a qualifié la situation dans les camps de personnes déplacées de ne pas être au niveau des normes humaines, même à l'âge de pierre.

Le Général Al-Atta a souligné que les forces de la révolution civile et les forces qui croient en démocratie recherchent un consensus pour produire un gouvernement fort pendant la période de transition, capable de diriger efficacement les institutions de l'État et de réaliser les objectifs de la Glorieuse Révolution de Décembre, de relancer l'économie nationale, d'améliorer les conditions de vie de la population et, enfin, de parvenir à des élections libres et équitables.

Il a affirmé que les Forces Armées soutiendraient le nouveau gouvernement.

Il a souligné que les Forces Armées sont déterminées à réformer le système militaire pour établir une armée nationale unifiée qui fait la diversité et la pluralité une source de force et de fierté, soulignant que l'appel à l'établissement d'une armée unique vise à ouvrir la voie à la construction du reste des institutions de l'État conformément aux objectifs de la Glorieuse Révolution de Décembre et au bien du pays.

La cérémonie de graduation a été adressée par le chef par intérim du haut comité militaire conjoint pour les arrangements de sécurité, Suleiman Sandal Haggar, qui a déclaré que le groupe gradué sera un soutien réel à la force pour maintenir la sécurité et protéger les civils.

Il a souligné qu'il n'y aurait pas de retour à la guerre et que toutes les questions et les différences pouvaient être résolues à travers le dialogue et la négociation.

Pour sa part, le Wali (gouverneur) par intérim de l'État du Sud-Darfour, Hamid Mohamed Al-Tigani Hanoun, a souligné que son État est soucieux d'établir la sécurité et d'imposer le prestige de l'État, notant que cette nouvelle force contribuera à renforcer la sécurité dans l'ensemble de l'État.