Algérie: Décès de Monique Hervo - Le président de la République présente ses condoléances

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille de la militante et amie de la Révolution algérienne, Monique Hervo, décédée à l'âge de 95 ans, dans lequel il a rendu hommage à la défunte, connue pour sa lutte en faveur des causes justes et sa défense des militants de la Fédération du Front de libération nationale (FLN).

"C'est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du décès de la militante et écrivaine française, feue Monique Hervo qui a choisi la nationalité algérienne et embrassé l'Islam", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette circonstance douloureuse, j'adresse à la famille de la défunte et à ses proches mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant Allah le Tout puissant de l'entourer de Sa sainte miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort", a conclu le président de la République.