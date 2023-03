Burkina Faso: Procès aéroport de Donsin - Des accusés condamnés, l'Etat blanchi

Le Tribunal de Grande Instance de Ziniaréa rendu, mercredi 22 mars 2023, son verdict dans le cadre du procès de l'effondrement de la dalle à l'aéroport de Donsin.

Cinq prévenus ont été reconnus coupables des faits d'homicides involontaires et de blessures involontaires, dans l'affaire dite de l'aéroport de Donsin. Il s'agit de Brahima Abraham Tou, responsable du cabinet de contrôle MEMO SARL ; Dieudonné Soudré, directeur exécutif des travaux, Gildas Olive Amoussou, conducteur des travaux, Benjamin Yaovi Lokossou technicien en génie civil et Joseph Traoré.

Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 12 mois dont 2 mois ferme et à des amendes allant de 250 000 à 2 millions de FCFA. Toutefois, les condamnés doivent verser solidairement aux victimes, entre 2 000 000 à 20 000 000 FCFA.

Quant aux poursuites engagées contre le groupement d'entreprises GESEB SA et COGEA International et MEMO SALR et EXCEL Ingénierie, le TGI de Ziniaré les a déclaré " nulles ", parce que, selon lui, lesdits groupements n'ont pas de personnalité juridique.

A l'issu du verdict, Me Moumouni Gnessien, avocat de Dieudonné Soudré et du groupement GESEB/COGEA, a estimé que la décision du juge est en défaveur de son client et promis de faire appel. Il en sera de même pour Brahima Abraham Tou, selon son conseil Me Seydou Roger Yamba.

L'Etat burkinabè, poursuivi pour les mêmes chefs, est aussi blanchi. " Nous avons plaidé la mise hors de cause de l'Etat (...) parce que l'Etat n'a commis aucune faute susceptible de permettre d'engager sa responsabilité pénale(...). Il ne peut pas être retenu responsable des faits d'homicides involontaires, les blessures involontaires", a expliqué Karfa Gnanou, Agent judiciaire de l'Etat qui a dit prendre la décision du Tribunal " avec beaucoup de satisfaction".

Sept personnes ont été tuées et dix autres blessées dans l'effondrement d'une dalle à l'aéroport de Donsin, en décembre 2022.