Afrique: Augmentation des clubs africains à la coupe du monde des clubs - Fatma Samoura exige de la performance

À partir de 2025, la Coupe du monde des clubs va changer de format et proposer un tournoi à 32 équipes. La décision a été prise le 14 mars dernier par la Fifa, qui a également donné de plus amples détails sur les critères de qualification à cette toute nouvelle compétition. L'Europe se taille la part du lion avec 12 clubs contre 6 équipes pour l'Amérique du Sud, 4 équipes pour la CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbe), 4 équipes pour l'Asie et 4 seulement pour l'Afrique. L'Océanie se contentera d'une seule équipe, le pays hôte du tournoi aura aussi droit à une 1 équipe. Une répartition dénoncée en Afrique. Mais pour Fatma Samoura, il n'y a pas 36 solutions pour faire augmenter le quota. Selon la secrétaire générale de la Fifa en visite à Dakar, "tout dépendra de leur performance".

RAISON D'UNE VISITE

"L'objectif de cette visite rentre dans le cadre de nos visites de travail aux associations membres en Afrique et à travers le monde depuis deux ans. J'ai entamé une tournée avec la responsable du football féminin de la FIFA pour essayer d'apporter notre soutien en termes techniques, de ressources financières et de conseils à tous les pays qui ont pour objectif de ramener le football féminin à un niveau national. On a vu le Sénégal performer récemment dans le cadre des matchs de barrages de la Coupe du monde et durant la CAN féminine. On s'est dits qu'il fallait venir rencontrer les acteurs du football féminin au Sénégal mais aussi la Fédération pour expliquer ce que la FIFA pouvait apporter comme contribution pour permettre à nos jeunes filles de se préparer dans les meilleures conditions, pour pouvoir remporter plus de trophées et performer au niveau le plus élevé.

C'est une visite aussi qui nous permet de renouer avec les acteurs du football sénégalais, nous donnant l'occasion de féliciter de vive voix le président de la Fédération, Me Augustin Senghor, et les autorités sénégalaises pour leur soutien inconditionnel au football et au développement du football de jeunes. Vu que le Sénégal vient de remporter la CAN des moins de 20 ans et on se donne rendez-vous dans quelques mois en Indonésie.

SOUS-REGION ET FOOT FEMININ

Dans le cadre de la stratégie de relance du football mondial, l'Afrique figure en très grande place. Il y a quelques années, le football féminin n'était pas si développé au Maroc. On s'est dits pourquoi pas en Afrique de l'Ouest. Nous avons les mêmes potentialités. On a appris de bonnes leçons de cette CAN féminine. Les "Lionnes" auraient pu se qualifier contre la Zambie, il y a quelques mois. Mais les chances n'étaient pas de leur côté. Je n'ai aucun doute qu'en 2027, le Sénégal et l'Afrique seront bien représentés. Nous aurons la possibilité d'amener six (6) équipes sur les 32. La CONCACAF l'a fait en qualifiant au dernier moment Haïti et Panama.

REPRESENTATIVITE FEMININE

Avant 2026, je pense que le président Gianni Infantino l'a bien compris. Nous sommes dans un monde égalitaire où le sport, le football, représente un moyen de promouvoir la parité entre les hommes et les femmes. Le football féminin est de plus en plus convoité par les instances internationales et les autorités nationales. Avec toutes les potentialités du Sénégal, il n'y a aucune raison que nous puissions pas avoir un Comité exécutif de la Fédération diversifié, avec un nombre beaucoup plus représentatif de femmes. Le président de la République lui-même en a fait la remarque et, comme on dit, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous avons bon espoir, avec l'engagement du Comité exécutif et du président Augustin Senghor que ce manquement sera réglé.

LE QUOTA DE L'AFRIQUE A LA COUPE DU MONDE DES CLUBS

"Tout dépend des performances. Aujourd'hui, nous avons 12 clubs représentés en Europe, le reste est réparti entre les cinq continents. Cela prouve que les compétitions de clubs sont beaucoup plus développées et suivies en Europe. Et qu'il faudrait que l'Afrique prouve qu'elle a les possibilités de qualifier ces clubs et d'augmenter le nombre. Nous commençons avec 4 mais rien ne dit que cette réparation ne va pas changer. À condition que les clubs africains puissent prouver au reste du monde qu'ils méritent leurs places. Au cours du dernier match de la Coupe du monde des clubs à 7 que l'Afrique peine quand même à arriver au niveau de la phase finale. On ne peut donc justifier un nombre représentatif plus élevé. L'équipe saoudienne est arrivée jusqu'en finale contre le Real Madrid. Il y a également la Super Ligue africaine qui va bientôt commencer sa première édition au mois d'octobre. Pour l'instant, on parle de 8 équipes dont 3 pour l'Afrique de l'ouest et 5 pour l'Afrique centrale et subsaharienne. Il faudrait qu'au Sénégal qu'on puisse faire la preuve par 4 que nous avons à figurer sur cette liste de 8 avant d'aller sur la liste de 24 qui va objet de la prochaine édition".