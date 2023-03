Cote d'Ivoire: Biennale de Venise - Confusion autour des oeuvres de Frédéric Bruly Bouabré

" Le Savant de Zépréguhé ", " l'Inventeur de l'Alphabet Bété " ! Ce sont autant de pseudonymes affublés à Frédéric Bruly Bouabré. Dessinateur et poète ivoirien, il est né le 11 mars 1923 à Zéprégühé, dans la région de Daloa, au Centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et rappelé à Dieu le 28 janvier 2014 à Abidjan.

Bruly Bouabré est l'inventeur de l'Ecriture Bété, une écriture spécifiquement africaine pour sauver de l'oubli la culture du peuple Bété, dont il est issu.

En tant que peintre, l'artiste excelle dans l'Art naïf. Il a créé une oeuvre résolument originale, d'abord comme écrivain et linguiste, ensuite comme dessinateur d'un remarquable ensemble de compositions en couleurs. Ses thèmes de prédilection, centrés sur l'entente entre les humains, la solidarité et l'égalité, sont associés à la culture de la population Bété, dont il est issu, et au milieu urbain d'Abidjan.

Sa participation à la mémorable exposition parisienne " Magiciens de la terre ", en 1989, le révéla internationalement, alors qu'il était inconnu...

Ses dessins coloriés et son alphabet illustré de la langue bété furent une véritable révélation à la fin des années 1980. L'oeuvre de l'artiste ivoirien figure aujourd'hui dans les plus grandes collections d'art contemporain. La plus célèbre de l'artiste s'appelle " Alphabet Bété ". Ce sont 449 dessins réalisés au crayon de couleur et au stylo à bille sur de petits rectangles de carton.

Le génie du géant Frédéric Bruly Bouabré est actuellement célébré à New York et à Paris.

Une cote qui attire, de plus en plus, les faussaires. La Biennale de Venise s'y est même trompée en avril dernier.

De fausses oeuvres attribuées à l'Ivoirien sèment la confusion dans l'esprit des aficionados des arts.

Les premières contrefaçons de Frédéric Bruly Bouabré, il est bon de le noter, sont apparues avant sa mort. Mais, que des faux se retrouvent dans " le saint des saints ", c'est-à-dire à la Biennale de Venise, une fondation italienne qui organise différents événements: manifestations d'art contemporain, de théâtre, danse, musique, architecture et de cinéma dans Venise, cela ne peut qu'hérisser les cheveux sur la tête de plus d'un amateur d'art.

Et le galeriste français, André Magnin, qui a découvert l'artiste ivoirien, n'en revient toujours pas. " Il y avait un pavillon ivoirien, dans un endroit tout à fait respectable. Il y avait quatre artistes, je crois. Et je découvre un grand nombre de Bouabré que je n'avais jamais vus. Comme j'en ai vu passer depuis des années dans les maisons de vente, ou des collectionneurs qui viennent à moi pour que je les authentifie, pour moi, tous ces dessins, ce sont pour moi des faux ", témoigne-t-il outré à un confrère.

Quant à la question du confrère de savoir s'il y a eu tromperie délibérée des partenaires du créateur, un galeriste se retranche derrière le droit international. Pour ce dernier, " les descendants sont les seuls habilités à authentifier les oeuvres ".

Justement à ce niveau, tout le monde artistique s'accorde à dire qu'il y a urgence ! Il faut tirer cette affaire au clair, surtout que Bruly Bouabré, à ce stade de son art, est une icône, un ambassadeur plénipotentiaire de l'art ivoirien et africain de par le monde.

******* De la protection de l'oeuvre d'une icône********

L'autre question que l'écosystème des arts se pose aussi, est de savoir si cette contrefaçon florissante des oeuvres de Bruly Bouabré peut, par ailleurs, atteindre la cote de l'artiste ivoirien. De l'avis de Pr Yacouba Konaté, directeur de la Rotonde des arts à Abidjan, ce sont plutôt les collectionneurs en possession de faux qui doivent s'inquiéter.

Frédéric Bruly Bouabré a vécu et travaillé à Abidjan. Contraint d'abandonner l'école pour subvenir à ses besoins, il est frappé à la fin des années 1940 par une " merveilleuse vision solaire" qui transforme sa vie. C'est à ce moment qu'il commence à se faire appeler " Cheik Nadro le Révélateur " ou " celui qui n'oublie pas ". Il décide alors de consacrer sa vie à l'étude philosophique et à des recherches portant sur les formes géométriques, les nuages, les étoiles et les récits historiques de l'Afrique et du monde. Bruly Bouabré croit que son peuple Bété a besoin d'une tradition orale pour interpréter ses pensées. Il invente alors un langage visuel qu'il représente sur des cartes de 9,5 X 15 cm, conçues pour convoyer ses messages. Utilisant un stylo et des crayons de couleur, l'artiste dessine des images symboliques qu'il encadre avec un texte. Il a dessiné plus d'un millier de ces cartes représentant, entre autres, des trains à vapeur, des animaux, des outils, des prédicateurs et des hommes politiques. Si ces images ressemblent à celles peintes à la main, sur les affiches de barbier ou de tailleur en Afrique, leur signification réside dans leur message divinatoire unique et leurs commentaires sur la vie et l'histoire.

Prolixe à souhait, l'artiste a participé à plusieurs expositions de renom et laissé à la postérité une riche bibliographie.

L'une de ses dernières expositions, dans la Galerie Cécile Fakhoury à Abidjan, en 2012, s'intitulait, non sans provocation, " Aujourd'hui je travaille avec mon petit fils Aboudia ", l'une des nouvelles valeurs sûres des arts plastiques. Ce n'est que logique : l'alphabet bété et le style graphique de Frédéric Bruly Bouabré ont, comme toute écriture, vocation à se transmettre et à survivre à leur inventeur.

Jean Antoine Doudou

Un aperçu de la Bibliographie

2013: " Paris la consciencieuse:

Paris la guideuse du monde "

1989: " On ne compte pas les étoiles "

2007: " Domin et Zézê: légende "

1994: " L'homme dans le monde, un géant touché le soleil "

2001: "Logique d'un monde extraordinaire ".