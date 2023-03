Sénégal: Gestion des inondations - Macky Sall invite à faire le suivi des opérations pré hivernage

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a demandé mercredi, au Premier ministre, d'assurer tous les 15 jours, le suivi des opérations pré hivernage sur l'ensemble du territoire national, a-t-on appris de source officielle.

"Revenant sur la préparation de l'hivernage 2023 et la prévention des inondations, le Président de la République a demandé au Premier Ministre d'assurer, tous les quinze (15) jours, le suivi des opérations pré hivernage sur l'ensemble du territoire national", indique le communiqué du Conseil des ministres tenu le même jour au Palais de la République.

Aussi, note le texte, le Chef de l'Etat a rappelé l'urgence de prendre toutes les mesures indiquées en vue de la finalisation fonctionnelle des travaux et des dispositifs de drainage des eaux dans les départements de Keur Massar, avec la phase d'urgence du PROGEP II, de Rufisque avec les cas des communes de Sangalkam et Bambilor, de Thiès, et de Mbacké, avec notamment la commune de Touba.

Le président de la République a également souligné la nécessité de poursuivre le renforcement des équipements et capacités d'intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, structure pilote devant disposer d'un Plan stratégique de lutte contre les inondations, intégrant les activités des commissions régionales et auxiliaires de protection civile.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a invité les ministres en charge des Finances, de l'Intérieur, des Infrastructures, de l'Urbanisme, de l'Assainissement et de l'Environnement à "prendre les mesures de sauvegarde visant le fonctionnement adéquat des réseaux d'assainissement, des bassins de rétention des eaux de pluies et des exutoires, à l'image de celui du marigot de Mbao"'.

Clôturant le sujet, le président de la République a demandé, au ministre de l'Eau et de l'Assainissement et le ministre en charge de la Prévention et de la Gestion des inondations, de "faire un compte rendu bimensuel en Conseil des ministres des actions prioritaires de prévention et de gestion des inondations".