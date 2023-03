Afrique: Côte d'Ivoire - Congo - Un forum économique culturel et touristique s'ouvre à Brazzaville

Placé sur le thème " Coopération Côte d'Ivoire -Congo : Opportunités et perspectives ", le forum économique, culturel et touristique Côte d'Ivoire - Congo, qui s'est ouvert le 22 mars au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, est une plateforme pour mettre en exergue les atouts économiques culturels et touristiques et donner l'opportunité aux entreprises des deux pays de faire connaître leurs produits.

Dans son mot de bienvenue, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a indiqué que cette occasion inédite vient concrétiser la volonté des acteurs économiques des deux pays frères de faire route ensemble sous la modalité des échanges et des interconnexions qui visent le bien-être des deux populations. " Le forum qui s'ouvre ce jour est sans doute la meilleure voie pour susciter l'adhésion des investisseurs privés en quête de nouvelles opportunités.

Comme l'indique en filigrane le thème de ce forum, il s'agit précisément de mettre en lumière les opportunités réelles d'investissement et d'en souligner les perspectives sur les court, moyen et long termes. Je suis, pour ma part, persuadé que l'événement que nous inaugurons aujourd'hui combinera à la fois la promotion des projets économiques et le financement de leurs réalisations pour le développement significatif de nos deux pays ", a-t-elle déclaré, félicitant le couplage de l'exposition des produits disponibles sur les divers stands avec un cadre de réflexion et de monnayage des idées sur le sujet en cours.

Pour Mme l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en République du Congo, les relations entre les pays depuis les indépendances ont toujours été fraternelles et amicales. Toutefois, même s'il y a cette bonne qualité de coopération et les nombreuses opportunités existant entre ces deux pays, les échanges commerciaux demeurent très faibles.

" Au moment où nos chefs d'Etats africains s'organisent pour la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en vue d'accélérer le développement de nos États, les pouvoirs publics tout comme le secteur privé doivent saisir cette occasion pour promouvoir les actions de développement en faveur de nos deux pays ", a-t-elle dit.

L'un des objectifs assignés aux missions diplomatiques étant la promotion économique, " il nous est apparu nécessaire de créer un cadre d'échanges et de concertation afin de rendre plus dynamique la coopération économique, culturel et touristique entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Cette initiative devrait contribuer à renforcer davantage les liens entre nos peuples, conformément aux instructions des présidents de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et du Congo, Denis Sassou N'Guesso, qui ne ménagent aucun effort à cet égard ", a-t-elle précisé.

L'opportunité devra se traduire par un partage d'expertises et d'expériences

Mme Christiane Duncun née Aka, représentant le ministre de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire, a fait savoir que ce forum traduit la volonté des dirigeants des deux pays respectifs d'impulser une dynamique aux secteurs de l'économie, de la culture et du tourisme. En effet, la Côte d'Ivoire, de sa position de pays hub de l'Afrique de l'Ouest francophone, a très tôt affiché sa volonté d'intégration régionale, a-t-elle indiqué. Ainsi, elle a marqué son adhésion aux divers instruments et mécanismes sous-régionaux et régionaux tels que le Conseil de l'Entente, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Tarif extérieur commun, ... " L'organisation de ces journées, entre nos deux pays, est une opportunité qui devra se traduire par un partage d'expertises et d'expériences, en matière économique, culturelle et touristique, en vue du renforcement de la coopération bilatérale afin d'aboutir à des partenariats concrets et solides tant en termes d'investissements directs que de transferts de technologie, entre la Côte d'Ivoire et le Congo ", a-t-elle poursuivi.

Enfin, dans son adresse, Max Henri Monka, ambassadeur, directeur du cabinet du ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, estime que le gouvernement du Congo nourrit de grandes ambitions dans le domaine agricole. Et c'est pour cette raison que l'agriculture au sens large est le premier pilier du Plan national de développement 2022-2026 du Congo. Au-delà de l'agriculture et des cinq autres piliers de ce Plan national de développement, à savoir le développement industriel ; le développement des zones économiques spéciales ; le développement du tourisme ; le développement de l'économique numérique ; la promotion immobilière. " La mise en exergue de la culture et du tourisme dans le thème de ce Forum à côté du domaine englobant de l'économie traduit à nos yeux la reconnaissance du rôle important que jouent ces deux secteurs dans le développement à travers la mobilisation et l'unification des peuples autour d'idéaux et d'intérêts communs ", a-t-il précisé.

La première journée a pris fin par la tenue de trois panels inscrits à l'ordre du jour, notamment " Secteur agricole et secteur des ressources animales et halieutiques, moteurs du développement économique " ; " Echanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Congo : obstacles et perspectives " et " Tourisme et Culture, leviers du développement ".