Afrique: Congo-Côte d'Ivoire - Deux conventions conclues à l'ouverture du forum économique

Le premier forum économique Congo-Côte d'Ivoire s'est ouvert le 22 mars à Brazzaville. Deux conventions de partenariat ont été conclues, dont l'une entre l'Agence pour la promotion des investissements (API) et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI).

Au total, cinq accords de partenariat seront signés au cours du forum économique Congo-Côte d'Ivoire qui va se clôturer le 24 mars. Deux d'entre eux ont été conclus à l'ouverture des assises. Le premier l'a été entre l'Agence pour la promotion des investissements (API-Congo) et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI).

Il porte essentiellement sur le renforcement des capacités professionnelles et l'échange d'expériences entre les deux structures publiques. L'objectif étant de permettre à l'API et au CEPICI d'être plus performants afin qu'ils soient à même de remplir convenablement leurs missions régaliennes en matière de mobilisation des investissements et d'amélioration du climat des affaires.

" La convention que nous venons de signer vise l'échange d'expériences entre les deux structures. La Côte d'ivoire étant expérimentée dans le domaine agricole, nous allons tirer profit de son savoir-faire afin d'améliorer nos performances. Pour sa part, la Côte d'Ivoire va s'inspirer de l'expertise congolaise en matière de certification des forêts, un domaine dans lequel le Congo excelle ", a précisé Annick Patricia Mongo.

Quant au second accord, il a été signé entre l'Université Denis-Sassou-N'Guesso et l'Université San Pedro de Côte-d'Ivoire. Le rapprochement entre ces deux alma maters s'inscrit également dans le cadre de l'échange d'expériences en vue de promouvoir une meilleure élite jeune, capable de répondre aux enjeux de développement.

Le deuxième jour du forum, les trois autres accords seront conclus entre les Centre hospitalier universitaire de Cocody et celui de Brazzaville ; les chambres de commerce des deux pays ainsi que l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo et le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Hormis les conventions signées, plusieurs autres accords seront aussi paraphés entre les acteurs privés.

Le Congo, meilleure destination d'affaires

Présentant les opportunités d'affaires de son pays à l'assistance, la directrice générale de l'API a indiqué que le Congo est un pays de transit au niveau de la sous-région. Disposant d'un port en eau profonde à Pointe-Noire, le pays regorge de nombreux atouts hydrauliques. Avec plus de 10 millions de terres arables et la stabilité politique retrouvée depuis plus de deux décennies déjà, a-t-elle souligné, son sol, son climat et son immense réseau hydraulique constituent un atout agricole inestimable.

Pour diversifier son économie tributaire du pétrole à plus de 70%, Annick Patricia Mongo a souligné aux nombreux investisseurs présents que le Congo a mis en place un nouveau Plan national de développement 2022-2026, subdivisé en six piliers. Il développe actuellement quatre zones économiques spéciales.