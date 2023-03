Congo-Brazzaville: Confejes - Brazzaville accueille la 39e session ministérielle

Le symposium lancé le 22 mars sur le thème " Jeunesse, le sport et le loisir, facteurs de relance post-covid 19 en faveur du développement durable " marque le début des travaux de la 39e session de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) que Brazzaville abrite du 22 au 28 mars.

Le symposium est pour la Confejes un moment de réflexion collective pour tracer une voie transformatrice faisant de la jeunesse, du sport et du loisir des facteurs essentiels de la relance économique et sociale des Etats et gouvernements membres. " Cette nouvelle posture réflexive et critique sur nos pratiques actuelles découle de ma volonté d'innover durant mon mandat pour impacter davantage " , a commenté Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi, secrétaire générale de la Confejes.

Les résultats de ce symposium, a-t-elle assuré, serviront de matrice pour la programmation quadriennale 2024-2027 et pour l'élaboration du cadre stratégique à long terme.

Le rendez- vous de Brazzaville vise aussi à célébrer la victoire de l'intelligence collective sur la pandémie de covid-19. Cette victoire démontre, selon elle, la valeur du multilatéralisme comme la Confejes dans un monde de plus en plus complexe ." Après 50 ans d'existence et les leçons apprises de la crise sanitaire, il nous est necessaire d'engager une réflexion inclusive et approfondie sur l'avenir de la Confejes à travers une thématique de portée stratégique. Aujourd'hui, il s'impose à la Confejes de mettre en oeuvre des actions ambitieuses fédératrices et efficaces si elle veut faire oeuvre utile dans les décennies à venir ... Je suis persuadée que le dialogue entre la politique, l'expertise professionnelle et la science est une stratégie gagnante dans des situations complexes. Les hauts responsables des ministères, des experts de renom et des chercheurs confirmés doivent échanger, se connaître et se comprendre ", a expliqué Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi.

La Confejes, créée en décembre 1969, est une institution intergouvernementale qui oeuvre pour la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs au sein de l'espace francophone. Outre le symposium, une réunion d'experts précédera la conférence ministérielle à laquelle participera une trentaine d'Etats et gouvernements membres de la Confejes. Une cinquantaine d'experts et une quinzaine de partenaires sont associés aux assises. Puis, un concours d'excellence du Programme de promotion de l'entrepreneuriat jeunesse sera organisé en marge de la conférence ministérielle qui a lieu tous les deux ans, accueillie par les différents Etats membres. A l'issue de ce concours, trois gagnants seront primés lors de la conférence.