Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Mars 2023

Niger : Lutte contre le terrorisme- L'armée affirme avoir tué une vingtaine de "terroristes"

L'armée nigérienne a affirmé avoir tué la semaine dernière « une vingtaine de terroristes » du groupe djihadiste Boko Haram et capturé 83 autres combattants présumés au cours d'une opération à la frontière avec le Nigeria. Cette opération de « ratissage aéroterrestre » visait à « neutraliser » les bases du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP, une faction dissidente de Boko Haram) installées dans la forêt de Matari au Nigeria d'où sont planifiées des attaques contre des villes et des positions militaires au Niger, selon le bulletin des opérations militaires dans la région de Diffa (sud-est nigérien), consulté mercredi par l'AFP.

Burkina Faso : Matériels militaires- Une commande de matériels militaires de plus de 250 milliards Fcfa

Le gouvernement a accordé une garantie à une banque de la place, pour acquérir du matériel militaire dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes, a appris Apa.La garantie souveraine porte sur la bagatelle de 252 795 735 523 Fcfa et a été validée en Conseil des ministres le 1er mars 2023, au profit de International Business Bank Burkina, explique le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubacar Nacanabo, dans un entretien au quotidien pro-gouvernemental Sidwaya. Il s’agit d’une caution accordée à IB Bank Burkina pour couvrir une opération d’acquisition de matériels militaires de surveillance et de combat, a indiqué le ministre de l’Economie et des finances Aboubacar Nacanabo, dans une interview publiée ce mercredi par Sidwaya.

Côte d’Ivoire : Ramadan 2023- La communauté musulmane entame le jeûne, ce jeudi 23 mars

En Côte d’Ivoire, comme dans plusieurs pays africains, le début du jeûne du Ramadan est fixé à ce jeudi 23 mars 2023. Le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 1444H/2023 était difficilement visible à Abidjan et dans la pluspart des villes de l'intérieur du pays. Le ciel était couvert, a constaté les correspondants de la Télévision et Radio Al Bayane. Cependant, le croissant lunaire a été observé, à Vavoua, Biankouma, Man, ce mercredi 22 mars 2023 en Côte d’Ivoire, a annoncé l'Imam Sekou Sylla. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Politique-Oumar Ndiaye Angloma (Apr- Mbacké) : « Personne n’a voulu empoisonner Ousmane Sonko…»

L’histoire du liquide jeté à la figure d’Ousmane Sonko pour lui donner des soucis de santé frise la comédie, selon Oumar Ndiaye Angloma. Le leader politique Apériste de Mbacké et non moins membre du cabinet présidentiel, estime que l’affaire est polluée par beaucoup d’incongruités. « Ousmane Sonko est trop versé dans le théâtre, dans la manipulation, dans la machination. Personne n’a voulu l’empoisonner. C’est mon sentiment le plus sincère. Nous attendons impatiemment les résultats de ses analyses. Mais une chose est certaine : il ne souffre de rien et cherche juste à faire durer son dilatoire ». Omar Ndiaye d’inviter les Sénégalais à mettre fin « au cirque » et à se rendre à l’évidence par rapport au leader de Pastef. Pour lui cette question est réglée par la Constitution qui a été, dit-il, assez claire sur la possibilité que le Président Sall de se présenter en 2024. (Source : adakar.com)

Mali : Commission mixte ivoiro-malienne- Les experts ivoiriens et maliens en conclave

Sur instruction de Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, et du Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition du Mali, la 4ème Session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Mali et la Côte d’Ivoire se tient à Bamako au Mali du 22 au 24 mars 2023.Au cours des travaux de cette 4ème commission mixte, les deux Parties s’accorderont sur la nécessité de renforcer davantage le cadre juridique existant. Pendant ces 3 jours, les experts maliens et ivoiriens auront à plancher sur le renforcement des accords de coopération dans les domaines du transport, de l’agriculture, de la sécurité transfrontalière, de la santé, de la sécurité sociale, du tourisme et des mines et de la géologie. (Source : abamako.com)

Guinée : Charles Wright sévit- Deux hauts cadres du département de la justice suspendus

Le ministre de la justice, garde des Sceaux et des droits de l’homme a suspendu deux cadres de son département pour faute lourde. La décision a été rendue publique ce mercredi 22 mars 2023. Selon Alphonse Charles Wright, Messieurs Saa Foré MILLIMONO, matricule : 223740R, Directeur Général du Service National des Infrastructures Judiciaires, Pénitentiaires et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et Francis KOREMOU, matricule :249480A, Chef de Division Infrastructures Pénitentiaires sont suspendus de leurs fonctions.Le ministre précise dans sa décision que ces cadres ont été suspendus « pour faute lourde ayant affecté substantiellement le fonctionnement normal du service ». (Source : africaguinee.com)

Rca : Assassinat de 9 ressortissants chinois- Affluence de réactions

Deux jours après l’attaque du site minier du village Chingbolo, non loin de Bambari dans la Ouaka, les réactions continuent d’affluer. Pendant que le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BDRC) condamne un « crime odieux » et appelle aux châtiments des auteurs, la justice annonce l’ouverture d’une enquête.Condamnant un « événement malheureux » ayant coûté la vie à des civils innocents, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC) exige qu’une enquête indépendante soit diligentée afin d’identifier et punir les auteurs et complices. Pour sa part, le ministère de la justice indique avoir instruit le procureur général près la Cour d’Appel de Bambari d’ouvrir une enquête. (Source : abangui.com)

Cameroun : Diaspora. Le Général Valsero devient apatride

L'artiste «GénéralValsero», très populaire au Cameroun, où il a toujours eu des positions tranchées contre le régime en place est très en colère. Ce proche de Maurice Kamto, le leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le principal parti de l'opposition, affirme avoir perdu sa nationalité camerounaise :«Vous avez décidé d'utiliser le pouvoir du Délégué Général de la Sureté Nationale pour me retirer ma nationalité camerounaise en interdisant qui me soit renouvelé mon passeport comme quoi les enfants, ils ont réussi à faire de moi un apatride ils ont réussi à m'enlever ce que j'ai de plus cher, ils ont réussi à toucher ce que j'avais de fondamental ma nationalité, mon pays, mon appartenance à ma terre.», déclare le Général Valsero. Source : Cameroun24)