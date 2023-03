Afrique: Première journée des qualifications à la CAN 2023 du mois de mars sans gagnants

Neuf mois après la dernière journée, les matches des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 sont de retour. En guise de lever de rideau pour ce nouveau tour des qualifications pour la grand-messe du football continental : le Bénin recevait le Bénin et la Sierra Leone était confrontée à Sao Tomé-et-Principe.

Beninois et Rwandais finissent dos à dos

Fraîchement nommé à la tête de cette sélection, Gernot Rohr a pour principale mission de qualifier les Guépards de Bénin pour l'édition 2023 de la CAN. Cependant, dès la 13eme minute, le Rwanda prend l'avantage grâce à Gilbert Mugisha. La réaction des Béninois ne se fait pas attendre par deux fois, les offensives de Tosin et Dossou trouvent les montants des cages gardées par Ntwari.

Stoppés dans leurs élans à la mi-temps, les coéquipiers d'Adéoti prennent les choses en main au retour des vestiaires. Cependant les hommes de Rohr peinent à trouver l'embut, jusqu'à cette frappe de Steve Mounié. Le Brestois marque et évite la défaite de son équipe à domicile, devant des Rwandais réduits à 10.

Bruits de couloirs

"Nous sommes extrêmement déçus du résultat, mais ce que j'ai aimé, c'est le comportement de l'équipe. Nous avons eu beaucoup d'occasions nettes mais nous n'avons pas marqué. Nous analyserons tout cela à la vidéo, car je me demande encore comment nous n'avons pas pu marquer un deuxième but. Nous nous sommes retrouvés avec sept joueurs offensifs. Nous sommes déçus car nous n'avons pas gagné"

Gernot Rohr, sélectionneur du Bénin

"Je ne suis pas satisfait du résultat car je pense que si nous avions joué à 11 contre 11, nous aurions été meilleurs et nous aurions pu prendre les trois points. Quand nous avons perdu un joueur, c'était difficile pour nous. Nous savions que le Bénin était une équipe très physique, avec de très bons attaquants, et que ce n'était pas facile."

Carlos Alos Ferrer sélectionneur du Rwanda.

Pas vainqueur entre la Sierra Leone et Sao Tomé-et-Principe

Tout s'est joué en deuxième période. Il ne fallait pas prendre trop de temps dans la buvette du stade du Grand Stade d'Agadir, enceinté choisie pour cette rencontre. Deux minutes après être revenus des vestiaires, Luis Léal entrevoit la brèche et marque. Un but qui sonne la révolte du côté de la Sierra Leone. Cinq minutes plus tard, Mustapha Bundu remet les deux équipes à égalité.

Une réalisation qui n'entame pas le moral de Sao Tomé-et-Principe. Bundu, encore lui donne l'avantage à son équipe. Mené 2-1, le sélectionneur sierrleonais, Johan Keister, décide de faire entrer Abu Komeh, un des meilleurs artificiers du championnat local. Un coaching qui s'avère gagnant. Dès son premier ballon, le jeune attaquant de 21 ans fait la différence dans la défense santoméenne. 2-2 partout le score ne changera pas.

Bruits de couloirs

"C'est un résultat très décevant, mais il faut rendre hommage à Sao Tomé, qui s'est battu avec acharnement et nous a rendu le match difficile. C'est décevant mais ce n'est pas encore fini. Nous avons le match retour et après cela, il nous reste deux autres matches à jouer. Nous avons montré l'esprit sierra-léonais en nous battant jusqu'à la fin. Nous repartons, nous nous regroupons, nous récupérons et nous nous concentrons sur le prochain match"

Steve Caulker, capitaine de la Sierra Leone

"C'était un match difficile et nous savions que nous jouions contre une équipe plus expérimentée que nous. Mais nous avons travaillé dur et obtenu un bon résultat. Bien sûr, nous aurions aimé gagner, mais ce n'était pas possible. Maintenant, nous nous concentrons sur le prochain match.

Ferreira Soares, l'attaquant de Sao Tomé-et-Principe