Afrique Australe: Elim. CAN 2023 - Aliou Cissé se méfie du Mozambique

Après deux matchs et deux victoires lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, le Sénégal, premier du groupe L, affronte le Mozambique ce vendredi à l'occasion de la 3e journée.

Deuxièmes de leur poule avec 4 points, les Mozambicains sont aussi bien partis pour se qualifier pour la CAN et ne se laisserons pas faire. Pour Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, il va falloir se méfier d'eux.

" On a une troisième et quatrième journée très importante et il ne faut pas oublier aussi que nos deux dernières journées se joueront à l'extérieur que ce soit contre le Rwanda et contre le Bénin. Donc gagner les deux prochains matchs peut nous aider surtout que c'est contre une équipe qui est notre challenger avec 4 points, qui est difficile à manoeuvrer et qui a en son sein des joueurs intéressants. Mais je crois qu'on les a très bien supervisés. On est en train de mettre en place un plan pour les contrarier et empocher les trois points ", a-t-il fait savoir en conférence de presse.