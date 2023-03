Afrique subsaharienne - Une croissance économique revue à la baisse

Selon les prévisions de la Banque mondiale, la croissance en Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,6% en 2023 et 3,9% en 2024.

Par rapport aux prévisions de juin, la croissance a été revue à la baisse pour près de 60% des pays y compris pour plus de 70% des exportateurs de métaux qui devraient être pénalisés par la poursuite de la baisse des cours mondiaux.

Obstacle majeur

" En dépit de l'atténuation attendue des pressions inflationnistes, le rythme dereprise devrait rester stable dans de nombreux pays en raison de l'impact négatif de la pauvreté persistante et de l'insécurité alimentaire sur la croissance, amplifié par d'autres facteurs de vulnérabilité tels que les conditions météorologiques défavorables, l'endettement élevé, l'incertitude politique, la violence et les conflits ". précise la Banque mondiale. Ce ralentissement de la croissance constitue un obstacle majeur pour le développement économique de l'Afrique subsaharienne.

Le revenu par habitant ne devrait augmenter que de 1,2% en moyenne en 2023-2024, un taux beaucoup trop faible par rapport aux progrès nécessaires pour réduire durablement la pauvreté et compenser les pertes de revenus consécutives à la pandémie. Cette année, le revenu par habitant en Afrique subsaharienne devrait rester inférieur de plus de 1% à celui de 2019. Et les projections anticipent que dans près de 40% des pays, y compris les trois plus grandes économies de la région, le revenu par habitant n'aura pas retrouvé son niveau antérieur à la pandémie même d'ici à la fin de 2024.

Chute brutale

" De nombreux risques de détérioration pèsent sur les perspectives régionales " ajoute la Banque mondiale. Un ralentissement plus marqué qu'attendu de l'économie mondiale pourrait entraîner une chute brutale des cours des matières premières et freiner la croissance des exportateurs de pétrole et de métaux industriels d'Afrique subsaharienne. Les conditions financières internationales pourraient se resserrer davantage si les pressions inflationnistes mondiales persistent plus longtemps que prévu, entraînant une hausse des coûts d'emprunt et un risque accru de surendettement dans de nombreuses économies de la région. Les systèmes alimentaires de l'Afrique subsaharienne, déjà mis à mal par les coûts élevés des intrants agricoles et les pertes de production dues aux conditions météorologiques, restent particulièrement vulnérables à de nouvelles perturbations qui pourraient entraîner une flambée des prix des denrées et aggraver l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, les niveaux élevés de violence et de conflit risquent encore de s'aggraver si les conditions de vie continuent à se détériorer. Cette situation, combinée à la fréquence et à la gravité accrues des chocs météorologiques induits par le changement climatique, pourrait perturber davantage l'agriculture et retarder les grands projets d'infrastructure et d'exploitation minière dans certains pays.. Notons qu'en ce qui concerne Madagascar, la prévision pour 2023 est un taux de croissance de 4,9%.