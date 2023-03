Madagascar: Naufrage à Ankazomborona - Treize individus recherchés par les forces de l'ordre

Après la mise en détention provisoire par le parquet de quinze individus soupçonnés d'être derrière l'accident maritime survenu le 12 mars dernier à Ankazomborona, treize autres font aujourd'hui l'objet d'un avis de recherche.

Parmi ces personnes recherchées figurent le commandant de bord et le propriétaire du bateau. Ces deux personnes sont sous avis de recherche à la suite du naufrage d'un bateau non immatriculé, a-t-on appris mercredi auprès de la gendarmerie malgache. Les autorités locales ont divulgué les photos et identités de l'homme et de la femme activement recherchés, dans un avis prescrivant leur arrestation en cas de découverte. Ces deux individus seraient fortement soupçonnés d' être les auteurs et complices d'embarquement illicite et transport clandestin, ainsi que d'homicide involontaire de passagers vers l'île de Mayotte, a précisé l'avis de recherche.

Par ailleurs, les enquêtes avancent dans ce cas, les personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire ont été placées sous mandat de dépôt après leur comparution devant la justice. 19 personnes ont été mises en examen devant le parquet du tribunal d'Antsiranana ce lundi. En outre, la ministre de la Justice, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, a souligné lundi que les responsables, de près ou de loin, de cet accident " seront sanctionnés de très lourdes peines ". 32 morts ont été enregistrés officiellement, dont trois enfants et quatre rescapés ont été identifiés après cet accident. Ces survivants ont été entendus par le parquet et ont bénéficié d'une liberté provisoire.