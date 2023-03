Afrique: Union africaine - Pour des élections paisibles et acceptées par tous

" Depuis quatre ans, Madagascar a retrouvé une certaine stabilité politique. Il faut continuer dans ce sens et organiser des élections paisibles et acceptées par tous ". C'est ce qu'a déclaré hier la Représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine Hawa Ahmed Youssouf.

Arrivé au terme de sa mission dans la Grande île, ce haut responsable a émis son point de vue concernant la situation politique du pays et lance un appel à l'endroit de tous les acteurs politiques malgaches afin d'oeuvrer pour préserver la paix et la stabilité en cette période pré-électorale.

Elle exhorte ainsi les politiciens à songer à l'intérêt du peuple malgache qui, selon elle, a déjà beaucoup trop souffert de la pandémie de Covid-19 et la conjoncture internationale engendrée par la guerre en Ukraine. Arrivée à Madagascar en 2014, c'est-à-dire au lendemain de la dernière élection présidentielle, la Représentante spéciale de l'Union africaine est en connaissance de la pratique politique et du climat politique à Madagascar et souhaite que la stabilité actuelle puisse se poursuivre.

Selon ses dires, seule la tenue d'élections crédibles, paisibles et acceptées par tous pourra aider à atteindre cet objectif. " L'Union Africaine apportera son soutien au peuple malgache et au gouvernement malgache pour que les choses puissent se passer dans la sérénité et dans la cohésion sociale ", a-t-elle confirmé.

Elle, c'est Hawa Ahmed Youssouf qui se dit optimiste et a même souligné sa confiance envers le gouvernement malgache pour organiser des scrutins crédibles et acceptés par tous les acteurs. " Je pense que si tout le monde y contribue, nous aurons un pays stable et prospère ", soutient-elle, tout en appelant tous les acteurs à oeuvrer pour que Madagascar puisse aller de l'avant et poursuivre son développement dans l'apaisement. Selon la Représentante spéciale du président de la Commission de l'Union Africaine, " il faut sauver le pays des problèmes politiques et des pressions sociales ".

Ayant travaillé à Madagascar depuis 9 ans, Hawa Ahmed Youssouf arrive au terme de sa mission dans la Grande île. Avant de quitter le pays, elle a effectué une visite d'adieu auprès du président Andry Rajoelina hier lors d'une rencontre qui s'est déroulée au Palais d'Iavoloha. Une occasion pour le Chef de l'Etat de la remercier pour le soutien et la contribution de l'Union Africaine dans le processus de développement de Madagascar.