Afrique: RDC - Mauritanie - Les premières impressions de Mouttoussamy, Silas, Muleka et William Balikwisha

La double confrontation entre la République démocratique du Congo (RDC) et la Mauritanie s'avère cruciale pour les Léopards, actuellement en dernière position du groupe. Les joueurs en sont conscients comme le témoignent quatre d'entre eux, notamment Samuel Moutoussamy, Silas Katompa, Jackson Muleka et le jeune William Balikwisha.

Les Léopards sont astreints à la victoire, le 24 mars, au stade TP Mazembe de Lubumbashi contre les Mourabitounes afin d'espérer revenir dans la course pour la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côté d'Ivoire 2024. En effet, la RDC est dernière de son groupe avec zéro point.

Le sélectionneur, Sébastien Desabre, a battu le rappel des troupes avec des cadres comme Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, mais aussi de nouveaux comme William Balikwisha, Silas Katompa, etc. Certains joueurs se sont exprimés à leur arrivée au lieu du rassemblement à Lubumbashi. "Cela fait toujours plaisir de revenir au pays et de voir les coéquipiers. Nous sommes prêts pour les deux matches. Nous sommes dans l'obligation de gagner pour rester dans la course et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher la victoire", a déclaré Samuel Moutoussamy, milieu offensif de Nantes (L1 France).

"Je suis très ému d'être dans le groupe et aux supporters, qu'ils continuent à nous soutenir et nous n'allons pas les décevoir", a pour sa part confié Silas Katompa, attaquant de Stuttgart (D1 Allemagne) qui arrive pour la première fois à un rassemblement des Léopards A. Il avait été confronté à un problème d'identité, ayant évolué sous le nom d'emprunt de Wamangituka au Paris FC En France, jusqu'à retrouver son vrai nom de Katompa à Stuttgart. Cette affaire est aujourd'hui derrière lui et il peut maintenant honorer sa première sélection avec la RDC, lui qui a joué au FC MK de Kinshasa avant de s'envoler pour l'Europe.

L'attaquant Jackson Muleka de Besiktas en Turquie a laissé entendre ceci : "Nous allons faire notre travail et à eux de faire le leur. Nous savons comment se comporte le public lushois. Nous espérons qu'il sera là et nous allons donner le maximum sur le terrain ". L'ancien buteur du Tout-Puissant Mazembe, passé par le Standard de Liège en Belgique et Kasimpasa en Turquie, semble confiant pour cette double confrontation.

Tout nouveau en sélection et plus jeune d'entre eux, William Balikwisha (23 ans) du Standard de Liège (D1 Belgique) s'est exprimé en ces termes : "Nous allons bien nous préparer pour cette double confrontation et nous espérons que cela se passera bien".