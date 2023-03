Afrique: Eliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023 - Le Congo affronte le Soudan du Sud ce jeudi à Brazzaville

Paul Put, le sélectionneur de l'équipe nationale, a assuré mercredi en conférence de presse d'avant match que ses joueurs sont motivés à livrer une prestation de qualité ce jeudi, au stade Alphonse-Massamba-Débat, contre le Soudan du Sud pour obtenir le meilleur résultat possible et conserver leurs chances de qualification.

Les Diables rouges affrontent ce 23 mars à 17 heures la sélection du Soudan du Sud en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023 décalée en janvier 2024.

Lors de la conférence de presse d'avant match, le technicien belge a tenu à souligner l'importance de gagner les matches à domicile. " C'est important de gagner tous les matches à domicile, car avec dix points on peut se qualifier. Il nous reste quatre matches dont deux à domicile et deux à l'extérieur. On va tout faire pour avoir un meilleur résultat. Je suis convaincu que mes joueurs sont capables de faire de bonnes choses d'autant plus que nous jouons à domicile. Nous en sommes obligés " , a déclaré Paul Put.

Après avoir reçu et gagné la Gambie, le Congo, deuxième de son groupe avec trois points, a l'occasion d'enchaîner face aux Soudanais, derniers du groupe avec zéro point. Cette équipe, a-t-il assuré, est à prendre au sérieux dans la mesure où elle est bien organisée, et dispose de joueurs qui sont souvent ensemble. " On doit respecter l'adversaire ", a-t-il expliqué. Les deux derniers matches des éliminatoires qu'elle a respectivement joués face à la Gambie et au Mali ont démontré qu'elle n'est pas facile à manoeuvrer. Elle s'est inclinée 0-1 face aux Scorpions à la 92e minute. Face au Mali, elle a concédé des buts dans le temps additionnel.

Paul Put, qui s'attend à un match compliqué, a donné les clés de la réussite. " C'est un match capital, voire très important. Nous en sommes conscients. Je suis sûr et certain que si mes joueurs sont bien mentalement, ils vont gagner ce match ", a-t-il promis.

Pour ce match le sélectionneur national procédera à un mélange entre les jeunes et les joueurs expérimentés. L'état physique de Thievy Bifouma est un argument de plus pour obtenir les trois précieux points à domicile. Le meilleur buteur de la sélection congolaise a lui-même avoué en conférence de presse que c'est pour la première fois qu'il se sentait bien sans pépin physique.

" L'objectif que je me suis donné personnellement est que le Congo se qualifie pour la CAN en Côte d'Ivoire. Nous sommes sur la bonne voie. Je vais donner le meilleur de moi-même pour que ça passe. Il y a plus de talents aujourd'hui que dans le passé. Dans le passé il y avait beaucoup de travail et de persévérance. Ce qui nous a amenés à la CAN 2015 ", a expliqué Thievy Bifouma. Le joueur a, par ailleurs, insisté qu'il se sentait bien et qu'il a repris son coup de rein qui faisait partie de son jeu. " C'est ça la différence. Ma détermination est toujours la même ", a-t-il conclu.