Congo-Brazzaville: Action sociale - Les dortoirs du Samu social Pointe-Noire rénovés

En escale au Port de Pointe-Noire, les marins du navire de la marine française Premier-Maître l'Her ont mené, le 21 mars, une opération de rénovation des dortoirs du Samu social de cette ville. L' action de coeur a eu lieu en présence du maire Evelyne Tchitchelle, présidente du conseil d'administration du Samu social Pointe-Noire, des partenaires institutionnels, des membres de la communauté française issus du milieu consulaire et les chefs d'entreprises.

La rénovation des dortoirs du Samu Social a été rendue possible à la suite de la proposition faite par Véronique Wagner, consule générale de France à Pointe-Noire, à la direction du Samu Social d'impliquer l'équipage du Premier Maître-L'Her pour une opération d'assistance aux vingt-quatre enfants vulnérables pris en charge au centre d'hébergement d'urgence de Mpita.

Dispositif de lutte contre l'exclusion sociale des enfants et jeunes en situation de rue, le Samu Social a été présenté à l'assistance lors de la cérémonie par Benoît Box, son directeur qui a, par ailleurs, loué la volonté et la générosité de tous les partenaires pour leur assistance et appui multiforme.

Pour Ludovic Foernbacher, capitaine de corvette, l'équipage du Premier Maître-L'Her qui comprend quarante-cinq marins a souhaité marquer sa présence en réalisant une opération à valeur caritative orientée vers les enfants défavorisés. Une opération salutaire qui a permis d'effectuer le maintien aux normes d'hygiène des locaux, principalement des pièces d'accueil des enfants sans oublier la fourniture en matériaux pour le rafraîchissement des dortoirs.

Cette action de volontariat a également reçu l'assentiment d'Evelyne Tchitchelle qui a salué le travail abattu par l'équipe du Samu social dans la prise en charge des enfants en situation de rue. " Il faut continuer votre mission d'assistance aux enfants pour que ces derniers retrouvent un jour le milieu social et deviennent des hommes et des femmes dignes et responsables ", a-t-elle recommandé.