Madagascar: Recrutement du DG de l'OIM - Le soutien de Madagascar sollicité

Renforcer le partenariat bilatéral et multilatéral entre les Etats-Unis et Madagascar face aux opportunités et défis prioritaires dont particulièrement le développement économique, le changement climatique, la migration, l'insécurité alimentaire et la santé.

Tel a été l'objet de la visite de la délégation américaine conduite par Michele J. Sison, secrétaire d'Etat adjoint américaine aux organisations internationales auprès de Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères hier à Anosy. Cette visite fait suite à un échange préalable entre la Secrétaire d'Etat américaine et la cheffe de la diplomatie malgache à Doha Qatar, au début du mois de mars, en marge du Sommet et de la cinquième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA5).

La recherche de solutions communes et durables à ces défis à travers la coopération bilatérale avec l'USAID ainsi que les partenariats avec les Nations Unies et l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a spécifiquement marqué l'entretien. Au cours de cette visite, la délégation a présenté Amy E. Pope, une experte en réforme de la gouvernance institutionnelle auprès de l'OIM. Amy Pope sera candidate au poste de Directeur général auprès de cette organisation et le soutien de Madagascar à cette candidature a été vivement sollicitée a-t-on appris au cours de l'échange.

La visite de ce jour témoigne également de l'engagement continu des États-Unis dans la coopération avec Madagascar et de leur soutien aux efforts de développement du gouvernement malagasy. Cette visite a permis de renforcer la coopération entre Madagascar et les États-Unis, ainsi que leur engagement commun en faveur d'un monde plus stable, prospère et sûr pour tous.