Madagascar: Concert - 30 années de musique avec ' Ny any aminay '

Vers le milieu des années '80, le groupe "Ny any aminay" était parmi les chouchous de la Radio Nationale Malagache. Fondée en 1983, la formation fêtera, cette année, ses 30 années de musique au KR Villa Ambohimangakely, samedi à partir de 15h.

Loin des rues cabossées du centre-ville. En périphérie où leur musique s'apprécie le mieux. Bien que depuis tout ce temps, le groupe a perdu son chef de file, Rakotoarisoa. Maintenant, c'est Naivoarivelo Rakotondratsimba qui a repris le flambeau.

Il est appuyé par Bernard Rakotondraibe, qui fait aussi office de chanteur. Ce trio incarnait, alors à travers ses chansons, le dicton " ataovy fihavanandandy ny fiainana ". Le " landy ", ou vers à soie, qui ne laisse jamais son fil de soie se rompre durant la production.

Dès qu'il y a une coupure, il s'empresse de la raccommoder. La leçon à tirer est donc que l'amitié confraternelle, traduction à la volée du " fihavanana ", peut connaître des difficultés. Cependant, il faut toujours maintenir la continuité du fil.

Fort de ses cinq albums, Ny any aminay a préféré le " bà gasy ", le style terroir malgache. En intégrant également la cithare tubulaire ou valiha, sans pour autant faire danser sur de la variété, plus dynamique ou ballade plus langoureuse.

Pour ce concert, la troupe s'est agrandie. Ils et elles seront douze à monter sur scène. La guitare et la valiha seront bien sûr maintenues. Tandis que d'autres instruments plus électriques intégreront le combo.